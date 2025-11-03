快訊

表態了！馬郁雯明參選中正萬華 段宜康陪拜票

WTA年終賽／挑戰破紀錄冠軍獎金 謝淑薇拍下巴黎奧運金牌奪2連勝

法國蒙迪厄修院慘遭祝融 主建築燒毀有坍塌危險

中央社／ 里爾2日綜合外電報導

今天的一場大火吞噬了法國古老的蒙迪厄修道院（Chartreuse du Mont-Dieu）。這座擁有數百年歷史的法國文化遺產主體建築被徹底燒毀，並有坍塌的危險，目前火災原因不明。

法新社報導，當地首長弗雷蓬（Anne Fraipont）稱這座修道院為「阿登聖母院」（Notre-Dame of theArdennes），並對修道院慘遭祝融感到惋惜。這座修道院於1946年被列為法國歷史古蹟。

蒙迪厄修道院坐落在法國東北部阿登地區（Ardennes）茂密的森林中，這座嘉爾篤會修道院的歷史可以追溯到將近900年前。

修道院最初建於1130年，後來於17世紀重建，之後法國大革命迫使修士們逃離此地。

弗雷蓬說，這座建築裡有很多木頭，「現在屋頂和地板都沒了，只剩下牆壁了」。

她表示，修道院附近的行人上午看到濃煙後立即報警。阿登消防救援當局接到報案後，上午10時趕到現場，消防員並在下午4時之前控制住火勢。

消防當局表示，工作人員仍在現場撲滅殘餘火焰，火災造成的損失非常嚴重，修道院「有坍塌的風險」。

不過，消防部門說，火災發生時，修道院內沒有任何藝術品。

法國 火災 建築

延伸閱讀

桃公有掩埋場納10年燒31次 民代質疑納管雙標？環保局：早有管制

台中烏日火災涉案男被帶返偵訊 死亡17歲少女學校致哀：她與師長相處融洽

台中男疑租屋糾紛「倒車撞屋」引火災…母女被堵逃生路1死1重傷 鄰曝他平日行為詭異

海洛羽賽／挑戰冠軍失利 林芝昀、許尹鏸奪亞平搭檔最佳

相關新聞

名古屋主婦命案 凶嫌：26年來每天都感到不安

日本名古屋主婦高羽奈美子26年前在自宅遭到殺害，日前遭逮捕的嫌疑人安福久美子向警方供稱，「這26年來，我每天都感到不安。...

颶風美莉莎重創牙買加至少28死 災損恐達全年GDP

颶風美莉莎席捲牙買加，造成至少28人罹難，受創嚴重的牙買加西部多個社區今天仍面臨困境。聯合國官員估計，這次災損恐達牙買加...

颶風美莉莎釀災增至59死 美國9200萬馳援宿敵古巴

美國政府今天宣布向受颶風美莉莎影響的古巴民眾提供300萬美元（約新台幣9200萬元）的援助。這項援助行動試圖繞過古巴共產...

颱風海鷗壓境 菲律賓中部逾7000人緊急撤離

颱風「海鷗」（Kalmaegi）逐漸逼近菲律賓中部，數個省分已處於3號警報狀態，救災部門嚴陣以待，其中1個群島型省分已經...

美軍武攻運毒船已擊斃64人 川普政府稱不須國會同意

國防部長赫塞斯1日宣布，美軍再次出擊，在加勒比海擊沉可疑運毒船；這是美軍至今第15次發動類似行動。隨著攻擊次數增加，國會...

人類奪走食物熊才下山！日獵人奔走10年 盼「夢幻之樹」減少熊出沒

日本全國熊隻傷人事件頻傳，各地「驅熊」、「獵熊」之聲不絕於耳。但根據神奈川新聞報導，有一群獵人發起「植樹」行動。深入山區種植櫟樹與胡桃樹苗，希望將熊的食物來源還給山林，讓牠們不必為了覓食而冒險下山。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。