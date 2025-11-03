快訊

國道1號嚴重車禍…6輛發生事故女子下車 遭遊覽車追撞困車底命危

獨／基層反彈怕了？才喊勤務回歸正常 台中市消防局「禁調休」突取消

控訴寶佳突襲！中工再揪疑點：人頭買股、規避申報

印尼巴布亞洪災土石流釀15人失蹤 孩童渡河返家遇劫

中央社／ 雅加達3日綜合外電報導

印尼最東部巴布亞地區（Papua）的地方官員今天表示，當地因豪雨引發洪水土石流，造成至少15人失蹤，其中多數是孩童，且他們可能已經罹難。

恩杜加縣（Nduga）警察單位首長艾佛瑞多（Alfredo Agustinus Rumbiak）告訴路透社，失蹤者當中，有13人是年齡介於8至17歲的未成年人。

艾佛瑞多表示，事發當時，這些孩子剛打完排球準備回家，卻在嘗試過河時遇上洪水。

他說，孩子們起初爬上大石頭避難，但水流過於湍急，將他們沖走，還有一些石頭倒下來蓋住他們。

艾佛瑞多說，目前居民、軍警人員及當地災害應變機構正持續搜救，但因地形多山且險峻，救援行動受到阻礙。

艾佛瑞多說，當局需要直升機進入事發區域，否則從最近的城鎮必須徒步8小時才能抵達。

他補充道，由於當地被列為安全警戒地帶，也讓救援行動更形困難。

巴布亞分離主義者長期爭取獨立。艾佛瑞多指出，這次土石流發生地點，正是2018年分離主義團體殺害多名橋樑興建工人的地區。

洪水 土石流 失蹤

