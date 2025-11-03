印度南部泰倫加納邦發生卡車衝撞客運事故 至少20死
印度南部泰倫加納邦（Telangana）地方官員表示，當地今天清晨發生1起重大車禍，1輛滿載混凝土碎石的卡車衝撞1輛客運巴士，造成至少20人死亡、20多人受傷。
美聯社引述官員強德拉卡拉（K. Chandrakala）報導，當時這輛國營巴士正在駛往海德拉巴市（Hyderabad）途中，車上載有約70名乘客，行經謝瓦拉鎮（Chevalla）附近時遭到對向卡車衝撞，巴士車頭嚴重擠壓損毀，多名乘客受困。
謝瓦拉醫院（Chevalla Hospital）院長普拉薩（Rajendra Prasad）表示，已有20具遺體被移往太平間，經確認身分後將交還給家屬。
印度昨晚才在西部的拉吉斯坦邦（Rajasthan）發生1輛客運小巴士撞上1輛路邊停放的卡車，造成駕駛和至少10名女性與4名兒童死亡。
