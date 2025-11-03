颶風美莉莎重創牙買加至少28死 災損恐達全年GDP

快訊

中央社／ 牙買加懷特豪斯2日綜合外電報導
颶風美莉莎席捲牙買加，造成至少28人罹難。 路透社

颶風美莉莎席捲牙買加，造成至少28人罹難，受創嚴重的牙買加西部多個社區今天仍面臨困境。聯合國官員估計，這次災損恐達牙買加全年GDP、近200億美元。

法新社報導，牙買加總理霍尼斯（Andrew Holness）已證實新的死亡人數，比先前公布的19人再多出9人。他於昨天深夜在社群平台X表示：「有其他可能的罹難者報告，目前仍在核實。」

美莉莎（Melissa）上週以5級颶風的最高強度登陸牙買加，陣風高達每小時300公里，成為90年來侵襲牙買加最強烈的颶風。

美莉莎路徑橫掃加勒比海地區，多國災情慘重，其中海地至少31人喪命，包括10名兒童在嚴重洪水中溺斃，也重創古巴及多明尼加共和國部分地區。

在牙買加，包括威斯特摩蘭（Westmoreland）和聖伊麗莎白（St. Elizabeth）等西部教區災情尤其嚴重。

法新社記者目睹，當地居民與嚴重的災難搏鬥。懷特豪斯（Whitehouse）多棟建築被摧毀或倒塌，鐵皮屋頂散落四處，電線桿倒塌，樹木都被吹得光禿禿。

聯合國資深官員今天在巴拿馬表示，鉅額經濟損失未來數年都將成為牙買加及整個地區「沈重負擔」。

美洲及加勒比地區聯合國減災辦公室（UNDRR）負責人艾瑞納斯（Nahuel Arenas）說：「根據估算，美莉莎可能造成的經濟損失，相當於牙買加一整年的國內生產毛額（GDP）。」

根據世界銀行數據，牙買加2024年GDP接近200億美元。

艾瑞納斯說：「這些損失將使全體牙買加人的經濟，在未來數年承受沈重壓力。」

