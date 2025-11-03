颶風美莉莎釀災增至59死 美國9200萬馳援宿敵古巴

快訊

中央社／ 哈瓦那2日綜合外電報導
颶風美莉莎（Hurricane Melissa）當地時間10月28日以5級的強度登陸牙買加，隨後襲擊了古巴東部。圖為古巴一處房屋淹水情況。 歐新社
颶風美莉莎（Hurricane Melissa）當地時間10月28日以5級的強度登陸牙買加，隨後襲擊了古巴東部。圖為古巴一處房屋淹水情況。 歐新社

美國政府今天宣布向受颶風美莉莎影響的古巴民眾提供300萬美元（約新台幣9200萬元）的援助。這項援助行動試圖繞過古巴共產黨政權，透過天主教會進行發放。

法新社報導，颶風美莉莎（Hurricane Melissa）當地時間10月28日以5級的強度登陸牙買加，隨後襲擊了古巴東部。過去一週，美莉莎在加勒比海地區造成至少59人死亡和大規模破壞，其中以牙買加受災最為嚴重。

美國國務院10月31日表示，已準備好「直接或透過當地合作夥伴」向受颶風影響的古巴民眾提供援助，無需透過古巴政府。

美國對古巴這個共產黨領導的島國，實施了60多年的經濟禁運。過去，天主教會經常在美國、古巴這兩個意識形態對立的國家之間扮演調解人的角色。

哈瓦那當局抨擊了這項援助計畫，並呼籲美國解除對古巴的禁運。

美國國務院西半球事務局在社群媒體X發文：「美國正協調天主教會，直接向受颶風美莉莎重創的古巴東部民眾發放300萬美元的人道主義援助。」「我們與勇敢的古巴人民同在。」

颶風來襲前，古巴政府已對超過70萬居民進行了預防性疏散，目前尚未傳出有人死亡。但東部幾個省的房屋、基礎設施和農作物均遭受相當大的損害。

另外，美國緊急救援小組日前也派員前往牙買加、海地和巴哈馬在內的加勒比海地區，提供援助。

