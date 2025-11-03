颱風海鷗壓境 菲律賓中部逾7000人緊急撤離

颱風「海鷗」（Kalmaegi）逐漸逼近菲律賓中部，數個省分已處於3號警報狀態，救災部門嚴陣以待，其中1個群島型省分已經提前撤離7000多名居民。

菲律賓氣象局（PAGASA）今天發布通告，「海鷗」上午已增強，中心位置在東薩馬省（EasternSamar）東南方285公里海上，最大持續風速每小時120公里，瞬間最大風速每小時150公里。

「海鷗」以每小時25公里速度向西南方移動，預估今晚或明天清晨在東薩馬省登陸，橫越菲律賓中部之後進入南海。

目前中部多個省分及島嶼已發布3號颱風警報，意味著未來18小時內的風速將介於每小時89至117公里；穿越中部期間，風速可能增強至每小時118至184公里，觸發4號颱風警報。

菲律賓熱帶風暴警報系統分為5個等級，以5號為最高等級。

除了強風之外，「海鷗」預估會在今午至明午期間為中部地區帶來200毫米的降雨，有土石流爆發的風險。

根據菲律賓GMA電視台報導，迪納加群島省（Dinagat Islands）因近9成村莊位於沿海地帶，因此當局已採取「預防性撤離」措施，把7000多名居民移往較安全的地區。

由於天候惡劣，多個省分已宣布今天停班、停課，近100班渡輪無法出航，至少10班國內班機停飛。

10月中旬，颱風「風神」（Fengshen）才剛肆虐菲律賓北部地區，造成至少8人死亡、2萬多人逃離家園，如今颱風「海鷗」來勢洶洶，菲律賓救災部門已嚴陣以待。

菲律賓位於太平洋「颱風帶」（typhoon belt），每年平均遭遇20場颱風，高峰期是7月至10月。