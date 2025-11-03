快訊

中職／林安可確定提旅外FA追夢 餅總4年前的春天就預言過

周杰倫剛私約GD！親友砸2.4億成GD公司股東

颱風海鷗壓境 菲律賓中部逾7000人緊急撤離

中央社／ 馬尼拉3日專電
中度颱風海鷗路徑潛勢預報。圖擷自中央氣象署
中度颱風海鷗路徑潛勢預報。圖擷自中央氣象署

颱風海鷗」（Kalmaegi）逐漸逼近菲律賓中部，數個省分已處於3號警報狀態，救災部門嚴陣以待，其中1個群島型省分已經提前撤離7000多名居民。

菲律賓氣象局（PAGASA）今天發布通告，「海鷗」上午已增強，中心位置在東薩馬省（EasternSamar）東南方285公里海上，最大持續風速每小時120公里，瞬間最大風速每小時150公里。

「海鷗」以每小時25公里速度向西南方移動，預估今晚或明天清晨在東薩馬省登陸，橫越菲律賓中部之後進入南海。

目前中部多個省分及島嶼已發布3號颱風警報，意味著未來18小時內的風速將介於每小時89至117公里；穿越中部期間，風速可能增強至每小時118至184公里，觸發4號颱風警報。

菲律賓熱帶風暴警報系統分為5個等級，以5號為最高等級。

除了強風之外，「海鷗」預估會在今午至明午期間為中部地區帶來200毫米的降雨，有土石流爆發的風險。

根據菲律賓GMA電視台報導，迪納加群島省（Dinagat Islands）因近9成村莊位於沿海地帶，因此當局已採取「預防性撤離」措施，把7000多名居民移往較安全的地區。

由於天候惡劣，多個省分已宣布今天停班、停課，近100班渡輪無法出航，至少10班國內班機停飛。

10月中旬，颱風「風神」（Fengshen）才剛肆虐菲律賓北部地區，造成至少8人死亡、2萬多人逃離家園，如今颱風「海鷗」來勢洶洶，菲律賓救災部門已嚴陣以待。

菲律賓位於太平洋「颱風帶」（typhoon belt），每年平均遭遇20場颱風，高峰期是7月至10月。

菲律賓 颱風 海鷗

延伸閱讀

立委提議颱風假回歸中央宣布 氣象署：還有生活圈等其它因素

立委指颱風假難決策造成地方縣市長壓力 氣象署：3因素仍需首長決定

海鷗颱風之後還可能有颱風 賈新興揭成颱機率、可能路徑

今水氣增多降雨擴大 吳德榮：海鷗颱風恐增為中颱登陸越南

相關新聞

人類奪走食物熊才下山！日獵人奔走10年 盼「夢幻之樹」減少熊出沒

日本全國熊隻傷人事件頻傳，各地「驅熊」、「獵熊」之聲不絕於耳。但根據神奈川新聞報導，有一群獵人發起「植樹」行動。深入山區種植櫟樹與胡桃樹苗，希望將熊的食物來源還給山林，讓牠們不必為了覓食而冒險下山。

日本車站內好好逛…進站不搭車也要買「入場券」 小心超時收費加倍

許多人到日本旅遊時，常被車站內的美食或限定商店吸引，即使不搭車也想入內逛逛，或需要進車站的置物櫃取物，但這樣到底需不需要買票？答案是肯定的，使用者基本上必須購買一張「入場券」，但這種票券的使用規則，其實暗藏許多「魔鬼細節」，若不注意，費用可能翻倍。

颶風美莉莎重創牙買加至少28死 災損恐達全年GDP

颶風美莉莎席捲牙買加，造成至少28人罹難，受創嚴重的牙買加西部多個社區今天仍面臨困境。聯合國官員估計，這次災損恐達牙買加...

颶風美莉莎釀災增至59死 美國9200萬馳援宿敵古巴

美國政府今天宣布向受颶風美莉莎影響的古巴民眾提供300萬美元（約新台幣9200萬元）的援助。這項援助行動試圖繞過古巴共產...

颱風海鷗壓境 菲律賓中部逾7000人緊急撤離

颱風「海鷗」（Kalmaegi）逐漸逼近菲律賓中部，數個省分已處於3號警報狀態，救災部門嚴陣以待，其中1個群島型省分已經...

美軍武攻運毒船已擊斃64人 川普政府稱不須國會同意

國防部長赫塞斯1日宣布，美軍再次出擊，在加勒比海擊沉可疑運毒船；這是美軍至今第15次發動類似行動。隨著攻擊次數增加，國會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。