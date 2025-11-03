快訊

復活節沒放假 埃及信徒爭取國定假日

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】埃及復活節不放假，當地人民向政府請願！在國際捍衛自由聯盟 (ADF) 的支持下，埃及基督徒積極爭取復活節列為國定假日，以落實宗教自由的權利。如今，當地基督徒仍面臨著宗教歧視與嚴重限制，這份請願書有助於基督信仰在埃及受到重視與保障。

復活節國定假日

基督日報》報導，在國際捍衛自由聯盟 (ADF) 的支持下，來自不同宗教背景的人民向埃及政府請願，希望復活節能列為國定假日，以落實宗教自由的權利。

事實上，埃及政府已正式承認其他宗教節日，包括東正教聖誕節和穆斯林節日，然而，復活節至今仍不被承認，導致當地基督徒因沒有放假而無法慶祝復活節，並被剝奪與家人一起進行宗教儀式的權利。

ADF國際全球宗教自由主任佐爾齊表示，這份請願書保障基督徒在埃及自由實踐宗教信仰，意味著他們能夠充分地慶祝在信仰中最神聖的節日之一。

埃及基督徒受歧視

ADF》報導，埃及擁有世界上最古老的基督教社群之一，當地估計約有1000萬基督徒，佔全國人口的10%以上。然而，復活節目前並未被官方列為國定假日，而由於星期日是埃及的正常工作日，因此許多基督徒必須在復活節上班或上學。

如今，埃及基督徒仍面臨著宗教歧視、嚴重限制，以及被迫隱藏信仰的潛在壓力。ADF中東律師兼代表埃雷費傑表示，爭取復活節放假將維護他們的憲法權利和國際權利，並確保埃及各地宗教自由都得到平等對待和尊重。

