快訊

范姜彥豐遭全方位不倫 傳握粿粿、王子「全裸相擁」外遇鐵證　

蘋果新款HomePod Touch恐重蹈當年覆轍！外媒曝1原因：可能賣不好

黃仁勳遊說碰壁！川普顧問在川習會前一致反對Blackwell晶片銷陸

人生如扭蛋…父母有錢等於中大獎？日調查：「非物質條件」影響幸福感

聯合新聞網／ 綜合報導
心靈的自由是金錢之外，影響幸福感的關鍵。 示意圖／Ingimage
心靈的自由是金錢之外，影響幸福感的關鍵。 示意圖／Ingimage

近年日本網路族群流行一個新詞──「父母扭蛋」（親ガチャ）。意思是人生如扭蛋，一出生就決定了家庭條件與成長環境，有人「抽中限定款」，也有人覺得自己「槓龜」。但引發討論的是，即使爸媽都是公務員、家庭年收破千萬日圓的家庭（約新台幣200萬元），仍有不少孩子覺得自己「抽到下下籤」。

日媒「FINANCIAL FIELD」分析指出，若父母同為公務員，工作約20年，家庭年收入突破1000萬日圓並不困難，遠高於日本雙薪家庭平均的約850萬日圓（約新台幣169萬元），經濟上堪稱「勝利組」，但物質充裕卻未必等於幸福滿足。

根據日本內閣府2025年「生活滿意度調查」顯示，收入確實與滿意度呈現正相關，但當收入達到一定水準後，幸福感的增加便明顯趨緩。相較於金錢，「非物質條件」對幸福感的影響更為關鍵，包括健康、人際關係、自由時間，以及工作與生活的平衡等。

專家指出，反而是那些「安定」的家庭，父母容易期待孩子走「正規路線」：上國立大學、玩社團還不如好好念書、穩定工作等。這些無形壓力讓孩子難以自主選擇，甚至感到「活在父母的掌控中」。當人生缺乏自由與自我決定權，即使不缺乏外在物質，內心也會感到空虛與壓抑。心理學觀點亦指出，幸福的重點不只有金錢，還有個人得以選擇的自由感與令人感到安心的人際關係。也有研究指出，「幸福感約有一半取決於遺傳」，但仍有40％可以透過「有意識的行動」改變。

因此，會感覺「抽到父母扭蛋下下籤」，不僅是經濟差距，更與「能否自我選擇」的感受，以及人際關係的品質等因素密切相關。因此，即使父母屬高收入，孩子也可能感受不到幸福。相反的，就算收入不高，若家庭能提供心靈的自由和一個安心的歸屬，或許也能稱得上是「中了大獎」。

扭蛋 父母 幸福感 公務員 日本

延伸閱讀

日九州超市霸主登陸東京！「60元豬排飯」搶超商客 靠秘密武器壓低成本

遇熊怎麼辦？NHK中文影片宣導 網全「歪樓」：熊大兼差辛苦了

英急發旅遊警告！日政府首開熊禍會議 專家見網路亂象憂雪上加霜

誰還在寄賀年卡？日本銷量連降15年破新低 業者急推「平成救星」挽買氣

相關新聞

人生如扭蛋…父母有錢等於中大獎？日調查：「非物質條件」影響幸福感

近年日本網路族群流行一個新詞──「父母扭蛋」（親ガチャ）。意思是人生如扭蛋，一出生就決定了家庭條件與成長環境，有人「抽中限定款」，也有人覺得自己「槓龜」。但引發討論的是，即使爸媽都是公務員、家庭年收破千萬日圓的家庭（台幣約200萬元），仍有不少孩子覺得自己「抽到下下籤」。

歐普拉讓他享譽全美 菲爾博士想抓川普右派熱潮卻重創

全美脫口秀天后歐普拉是他的貴人，縱橫美國日間電視節目20多年，人稱菲爾博士（Dr. Phil）的菲爾．麥格羅（Phil McGraw），在川普第二任期投靠MAGA宣傳戰隊，心靈導師企圖藉此加持個人媒體帝國，卻在短短數月內因財務糾紛與收視低迷而破產。菲爾博士的失足，揭示名人與權力交纏的危險──當政治成為舞台，聚光燈也能反噬表演者。

名古屋主婦命案 凶嫌：26年來每天都感到不安

日本名古屋主婦高羽奈美子26年前在自宅遭到殺害，日前遭逮捕的嫌疑人安福久美子向警方供稱，「這26年來，我每天都感到不安。...

颶風美莉莎重創牙買加至少28死 災損恐達全年GDP

颶風美莉莎席捲牙買加，造成至少28人罹難，受創嚴重的牙買加西部多個社區今天仍面臨困境。聯合國官員估計，這次災損恐達牙買加...

颶風美莉莎釀災增至59死 美國9200萬馳援宿敵古巴

美國政府今天宣布向受颶風美莉莎影響的古巴民眾提供300萬美元（約新台幣9200萬元）的援助。這項援助行動試圖繞過古巴共產...

颱風海鷗壓境 菲律賓中部逾7000人緊急撤離

颱風「海鷗」（Kalmaegi）逐漸逼近菲律賓中部，數個省分已處於3號警報狀態，救災部門嚴陣以待，其中1個群島型省分已經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。