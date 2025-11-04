人生如扭蛋…父母有錢等於中大獎？日調查：「非物質條件」影響幸福感

近年日本網路族群流行一個新詞──「父母扭蛋」（親ガチャ）。意思是人生如扭蛋，一出生就決定了家庭條件與成長環境，有人「抽中限定款」，也有人覺得自己「槓龜」。但引發討論的是，即使爸媽都是公務員、家庭年收破千萬日圓的家庭（約新台幣200萬元），仍有不少孩子覺得自己「抽到下下籤」。

日媒「FINANCIAL FIELD」分析指出，若父母同為公務員，工作約20年，家庭年收入突破1000萬日圓並不困難，遠高於日本雙薪家庭平均的約850萬日圓（約新台幣169萬元），經濟上堪稱「勝利組」，但物質充裕卻未必等於幸福滿足。

根據日本內閣府2025年「生活滿意度調查」顯示，收入確實與滿意度呈現正相關，但當收入達到一定水準後，幸福感的增加便明顯趨緩。相較於金錢，「非物質條件」對幸福感的影響更為關鍵，包括健康、人際關係、自由時間，以及工作與生活的平衡等。

專家指出，反而是那些「安定」的家庭，父母容易期待孩子走「正規路線」：上國立大學、玩社團還不如好好念書、穩定工作等。這些無形壓力讓孩子難以自主選擇，甚至感到「活在父母的掌控中」。當人生缺乏自由與自我決定權，即使不缺乏外在物質，內心也會感到空虛與壓抑。心理學觀點亦指出，幸福的重點不只有金錢，還有個人得以選擇的自由感與令人感到安心的人際關係。也有研究指出，「幸福感約有一半取決於遺傳」，但仍有40％可以透過「有意識的行動」改變。

因此，會感覺「抽到父母扭蛋下下籤」，不僅是經濟差距，更與「能否自我選擇」的感受，以及人際關係的品質等因素密切相關。因此，即使父母屬高收入，孩子也可能感受不到幸福。相反的，就算收入不高，若家庭能提供心靈的自由和一個安心的歸屬，或許也能稱得上是「中了大獎」。