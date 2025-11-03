人類奪走食物熊才下山！日獵人奔走10年 盼「夢幻之樹」減少熊出沒

日本全國熊隻傷人事件頻傳，各地「驅熊」、「獵熊」之聲不絕於耳。根據「神奈川新聞」報導，有一群獵人發起「植樹」行動，深入山區種植櫟樹與胡桃樹苗，希望將熊的食物來源還給山林，讓牠們不必為了覓食而冒險下山。

發起這項行動的是87歲的資深獵人杉本一。他痛批：「深山裡現在全是柳杉和檜木。這種森林野生動物根本活不下去」、「以我的角度來看，根本不是熊變多了，而是人類奪走了牠們的覓食地，才讓牠們被迫下山！」

依杉本觀察，直指這是日本戰後「擴大造林」政策的後果。當年因木材需求，各地廣植針葉樹林。但隨著廉價進口木材普及，這些人工林被大量棄置，形成了密集又陰暗的森林。在這種陽光無法照射進來的樹下，草本植物無法生長，熊賴以為生的橡實等食物來源也極度匱乏。

杉本先生從10年前便開始號召獵友，收集橡實培育樹苗，再種回森林。但近年來，連橡實本身都在山林中變得罕見。直到去年，他的孫子鈴木康之（38歲）在松田町開車時，偶然聽到了輪胎壓過橡實的聲音。下車查看，發現滿地都是橡實，立刻聯絡祖父。杉本趕到現場，激動地看著那幾棵默默結實的櫟樹，感動地說：「這是我找了好幾年都找不到的『夢幻之樹』。」

他們將收集到的2000顆橡實帶回田裡育苗。如今，這項行動已擴大規模，並交棒給當地「豐獵會」會長。今年3月，包含志工在內的80多人，已在大野山周邊種下了1400棵櫟樹苗和100棵胡桃樹苗。杉本先生計畫將來把「夢幻櫟樹」的樹苗，分送給其他熊害嚴重的地區，推廣森林再生。他堅定表示：「與其一味獵殺驅逐，不如找回森林原貌。熊也想避開人類好好活下去！」令人欣慰的是，杉本10年前種下的第一批櫟樹，現在已經開始結出果實。