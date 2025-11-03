快訊

非洲豬瘟病毒疫調結果公布 單一案例、未落實蒸煮廚餘感染可能性最高

MLB／G6賽後訓練師一句話 騙到山本由伸「中0日」神話

KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看

人類奪走食物熊才下山！日獵人奔走10年 盼「夢幻之樹」減少熊出沒

聯合新聞網／ 綜合報導
日本資深獵人指出，森林人工化導致熊食物銳減，恐怕是熊頻繁下山的原因。 示意圖／Ingimage
日本資深獵人指出，森林人工化導致熊食物銳減，恐怕是熊頻繁下山的原因。 示意圖／Ingimage

日本全國熊隻傷人事件頻傳，各地「驅熊」、「獵熊」之聲不絕於耳。根據「神奈川新聞」報導，有一群獵人發起「植樹」行動，深入山區種植櫟樹與胡桃樹苗，希望將熊的食物來源還給山林，讓牠們不必為了覓食而冒險下山。

發起這項行動的是87歲的資深獵人杉本一。他痛批：「深山裡現在全是柳杉和檜木。這種森林野生動物根本活不下去」、「以我的角度來看，根本不是熊變多了，而是人類奪走了牠們的覓食地，才讓牠們被迫下山！」

依杉本觀察，直指這是日本戰後「擴大造林」政策的後果。當年因木材需求，各地廣植針葉樹林。但隨著廉價進口木材普及，這些人工林被大量棄置，形成了密集又陰暗的森林。在這種陽光無法照射進來的樹下，草本植物無法生長，熊賴以為生的橡實等食物來源也極度匱乏。

杉本先生從10年前便開始號召獵友，收集橡實培育樹苗，再種回森林。但近年來，連橡實本身都在山林中變得罕見。直到去年，他的孫子鈴木康之（38歲）在松田町開車時，偶然聽到了輪胎壓過橡實的聲音。下車查看，發現滿地都是橡實，立刻聯絡祖父。杉本趕到現場，激動地看著那幾棵默默結實的櫟樹，感動地說：「這是我找了好幾年都找不到的『夢幻之樹』。」

他們將收集到的2000顆橡實帶回田裡育苗。如今，這項行動已擴大規模，並交棒給當地「豐獵會」會長。今年3月，包含志工在內的80多人，已在大野山周邊種下了1400棵櫟樹苗和100棵胡桃樹苗。杉本先生計畫將來把「夢幻櫟樹」的樹苗，分送給其他熊害嚴重的地區，推廣森林再生。他堅定表示：「與其一味獵殺驅逐，不如找回森林原貌。熊也想避開人類好好活下去！」令人欣慰的是，杉本10年前種下的第一批櫟樹，現在已經開始結出果實。

人類奪走食物熊才下山！日獵人奔走10年 盼「夢幻之樹」減少熊出沒

日本全國熊隻傷人事件頻傳,各地「驅熊」、「獵熊」之聲不絕於耳。但根據神奈川新聞報導,有一群獵人發起「植樹」行動。深入山區種植櫟樹與胡桃樹苗,希望將熊的食物來源還給山林,讓牠們不必為了覓食而冒險下山。

日本車站內好好逛…進站不搭車也要買「入場券」 小心超時收費加倍

許多人到日本旅遊時,常被車站內的美食或限定商店吸引,即使不搭車也想入內逛逛,或需要進車站的置物櫃取物,但這樣到底需不需要買票?答案是肯定的,使用者基本上必須購買一張「入場券」,但這種票券的使用規則,其實暗藏許多「魔鬼細節」,若不注意,費用可能翻倍。

日女主播「拒免治馬桶沖洗」遭網友圍剿 肛門科醫:我也不用

日本引以為傲的發明「免治馬桶」,根據日媒FLASH報導,近日因一場電視節目中的討論,引爆「使用派」與「不使用派」的激烈論戰。朝日電視台女主播田中萌,日前在節目中坦言自己「不使用」免治馬桶座的溫水洗淨功能,原因是對「噴嘴衛生的疑慮」,覺得「很多人用過,有點噁心」。此言一出,竟引來大量網友湧入她的IG私訊,嘲諷她「這太令人驚訝」、「難道是『大便沒擦乾淨』的主播嗎?」

兩人曾是同事…32歲日女疑不甘遭拋棄 偷刀刺殺21歲尼泊爾男友被捕

日本千葉縣船橋市警方近日逮捕了一名32歲女子淺香真美,她涉嫌在一間旅館殺害一名21歲的尼泊爾男子Badal Chhantyal…

20歲女與男網友開房…完事後索6倍報酬被拒 報假案稱遭性侵下場慘

性交後坐地起價?1名20歲少女和男網友相約發生性行為,男網友答應完事後支付新台幣4,792元,但少女卻開天價,索取相…

