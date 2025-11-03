日本熊出沒暴增 秋田縣熊地圖Kumadas使用飆升

快訊

中央社／ 東京3日專電

日本近來熊出沒事件大幅增加，由秋田縣政府開發、可查詢秋田縣熊出沒資訊的「Kumadas（クマダス）」系統在10月新增超過5000人註冊，使用人數急速增加。

每日新聞報導，Kumadas僅涵蓋秋田縣內的訊息，會將民眾回報的目擊情報以紅底黑熊的圖樣標示在地圖上，點擊圖示就會顯示目擊日期、地點，以及看到幾頭熊等詳細資料。

這個系統於去年7月正式啟用，截至今年9月底約有1萬人註冊，但光是在10月的一個月期間就新增超過5000名註冊者。秋田縣負責人員表示，「雖然很高興這個系統更廣為人知，但是伺服器的速度因為大量登入而變慢」。

社群網站上有網友表示，「因為要去秋田出差，先來查一下Kumadas」或「下週要去秋田，看了Kumadas反而覺得愈來愈不安」，顯示有許多外縣市民眾也在使用這個系統。更有人提出，「Kumadas的格式應該要推廣到全國」。

除了熊出沒情報外，系統也提供野豬與野鹿的目擊訊息，並能夠依照日期、市町村、動物種類進行篩選。系統開放所有人自由查詢，如果免費註冊，能夠進一步透過電子郵件等方式，收到登記地點的野生動物出沒通知。

報導指出，雖然其他縣市也有類似系統，但大多是由縣當局彙整市町村回報的訊息後上傳，反應時間比較慢，Kumadas則是由秋田縣地方政府直接輸入，速度上相當即時。

民眾也可以直接在Kumadas投稿目擊資訊，內容會由地方政府審核可信度，確認不是誤報，再決定是否公開。

根據日本環境省統計，截至今年9月底，秋田縣的熊出沒通報數已經達到3089件，是去年1340件的2倍以上。此外，熊襲擊事件今年在秋田縣造成3人死亡。

秋田縣相關人員表示，秋田縣民原本就與熊保持某種程度的共存關係，希望大家不要過度恐懼，而是能夠善用這些資訊，幫助自身安全。

