快訊

非洲豬瘟病毒疫調結果公布 單一案例、未落實蒸煮廚餘感染可能性最高

MLB／G6賽後訓練師一句話 騙到山本由伸「中0日」神話

KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看

日本車站內好好逛…進站不搭車也要買「入場券」 小心超時收費加倍

聯合新聞網／ 綜合報導
想進入日本車站閘門內送行、購物、用餐，即使不搭車仍必須購買入場券。 圖／網友提供
想進入日本車站閘門內送行、購物、用餐，即使不搭車仍必須購買入場券。 圖／網友提供

許多人到日本旅遊時，常被車站內的美食或限定商店吸引，即使不搭車也想入內逛逛，或需要進車站的置物櫃取物，但這樣到底需不需要買票？答案是肯定的，使用者基本上必須購買一張「入場券」，但這種票券的使用規則，其實暗藏許多「魔鬼細節」，若不注意，費用可能翻倍。

根據日媒「FINANCIAL FIELD」報導，入場券僅供進入車站付費區，並不能用來搭乘電車。如果持入場券搭車，出站時仍須支付實際搭乘區間的車資。入場券的價格因鐵路公司而異，但大多設定在成人150日圓（約台幣30元）、兒童70日圓（約台幣14元）左右，可於自動售票機或「綠色窗口」購買。

雖然JR東日本等公司近年推出了可用Suica、PASMO等交通IC卡嗶卡進站的「Touch de Ekinaka」服務，但此服務多半僅限特定區域（如JR東日本的Suica範圍），並非所有車站都通用。使用入場券最需要注意的是「時間限制」，大多設定「2小時」的有效期限。若入場超過2小時，將被加收2小時的費用。

舉例來說，若入場券為150日圓，停留2至4小時，費用將變為300日圓；4至6小時則為450日圓。一旦超時，通常無法從自動驗票閘門出站，必須前往「人工驗票窗口」補差額。另一個要注意的是「新幹線」。一般的交通IC卡並不能進入新幹線閘門，無論如何都必須另外購入場券。下次若想在車站內悠閒逛街或享用美食，務必記得購買入場券，並隨時注意時間。

日本旅遊 新幹線 日本

延伸閱讀

誰還在寄賀年卡？日本銷量連降15年破新低 業者急推「平成救星」挽買氣

英急發旅遊警告！日政府首開熊禍會議 專家見網路亂象憂雪上加霜

溫柔欺騙…失智者想家出門 「車不會來的公車站」成留人幫手

批射殺親子熊殘忍…日動保人士喊「別散步就好」 發起拒賣秋田農產反挨轟

相關新聞

史上最大球賽！2026美加墨世界盃還有誰參賽？

球迷關注2026美加墨世界盃能否見到梅西（Lionel Messi）與C羅（Cristiano Ronaldo）兩大超級巨星再戰。

人類奪走食物熊才下山！日獵人奔走10年 盼「夢幻之樹」減少熊出沒

日本全國熊隻傷人事件頻傳，各地「驅熊」、「獵熊」之聲不絕於耳。但根據神奈川新聞報導，有一群獵人發起「植樹」行動。深入山區種植櫟樹與胡桃樹苗，希望將熊的食物來源還給山林，讓牠們不必為了覓食而冒險下山。

日本車站內好好逛…進站不搭車也要買「入場券」 小心超時收費加倍

許多人到日本旅遊時，常被車站內的美食或限定商店吸引，即使不搭車也想入內逛逛，或需要進車站的置物櫃取物，但這樣到底需不需要買票？答案是肯定的，使用者基本上必須購買一張「入場券」，但這種票券的使用規則，其實暗藏許多「魔鬼細節」，若不注意，費用可能翻倍。

日女主播「拒免治馬桶沖洗」遭網友圍剿 肛門科醫：我也不用

日本引以為傲的發明「免治馬桶」，根據日媒FLASH報導，近日因一場電視節目中的討論，引爆「使用派」與「不使用派」的激烈論戰。朝日電視台女主播田中萌，日前在節目中坦言自己「不使用」免治馬桶座的溫水洗淨功能，原因是對「噴嘴衛生的疑慮」，覺得「很多人用過，有點噁心」。此言一出，竟引來大量網友湧入她的IG私訊，嘲諷她「這太令人驚訝」、「難道是『大便沒擦乾淨』的主播嗎？」

兩人曾是同事…32歲日女疑不甘遭拋棄 偷刀刺殺21歲尼泊爾男友被捕

日本千葉縣船橋市警方近日逮捕了一名32歲女子淺香真美，她涉嫌在一間旅館殺害一名21歲的尼泊爾男子Badal Chhantyal…

20歲女與男網友開房…完事後索6倍報酬被拒 報假案稱遭性侵下場慘

性交後坐地起價？1名20歲少女和男網友相約發生性行為，男網友答應完事後支付新台幣4,792元，但少女卻開天價，索取相…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。