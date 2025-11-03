日本車站內好好逛…進站不搭車也要買「入場券」 小心超時收費加倍

許多人到日本旅遊時，常被車站內的美食或限定商店吸引，即使不搭車也想入內逛逛，或需要進車站的置物櫃取物，但這樣到底需不需要買票？答案是肯定的，使用者基本上必須購買一張「入場券」，但這種票券的使用規則，其實暗藏許多「魔鬼細節」，若不注意，費用可能翻倍。

根據日媒「FINANCIAL FIELD」報導，入場券僅供進入車站付費區，並不能用來搭乘電車。如果持入場券搭車，出站時仍須支付實際搭乘區間的車資。入場券的價格因鐵路公司而異，但大多設定在成人150日圓（約台幣30元）、兒童70日圓（約台幣14元）左右，可於自動售票機或「綠色窗口」購買。

雖然JR東日本等公司近年推出了可用Suica、PASMO等交通IC卡嗶卡進站的「Touch de Ekinaka」服務，但此服務多半僅限特定區域（如JR東日本的Suica範圍），並非所有車站都通用。使用入場券最需要注意的是「時間限制」，大多設定「2小時」的有效期限。若入場超過2小時，將被加收2小時的費用。

舉例來說，若入場券為150日圓，停留2至4小時，費用將變為300日圓；4至6小時則為450日圓。一旦超時，通常無法從自動驗票閘門出站，必須前往「人工驗票窗口」補差額。另一個要注意的是「新幹線」。一般的交通IC卡並不能進入新幹線閘門，無論如何都必須另外購入場券。下次若想在車站內悠閒逛街或享用美食，務必記得購買入場券，並隨時注意時間。