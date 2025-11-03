快訊

日女主播「拒免治馬桶沖洗」遭網友圍剿 肛門科醫：我也不用

聯合新聞網／ 綜合報導
日本電視節目中掀起是否使用免治馬桶的論戰。情境示意圖。 圖／Ingimage
免治馬桶」可說是日本引以為傲的發明，根據日媒「FLASH」報導，近日因一場電視節目中的討論，引爆「使用派」與「不使用派」的激烈論戰。朝日電視台女主播田中萌，日前在節目中坦言自己「不使用」免治馬桶座的溫水洗淨功能，原因是對「噴嘴衛生的疑慮」，覺得「很多人用過，有點噁心」。此言一出，竟引來大量網友湧入她的IG私訊，嘲諷她「這太令人驚訝」、「難道是『大便沒擦乾淨』的主播嗎？」。

在10月26日的節目上，田中萌激動澄清：「我才沒有沾到！」同台的「使用派」藝人千原Junior則表示，他對日本的馬桶技術「完全信賴」，甚至覺得「不沖洗才髒」。還有前議員宮崎謙介更直言「只用紙擦感覺沒擦乾淨」。

但這場爭論也釣出了龐大的「不使用派」聲音。許多網友聲援田中萌，表示「完全不信任噴嘴」、「公廁的絕對不用，我連坐墊都不敢坐」。更有網友一針見血地指出：「自家噴嘴清過一次，才發現自動清潔根本不乾淨，髒得嚇人。」更令人意外的是，當天節目上的「肛門科」專業醫師大和彩乃竟也語出驚人表態：「我也不用。」醫師解釋，她不用是因為「過度清洗」反而對肛門有害。

她警告，如果將水柱力道設定太強，或直接讓水柱沖入肛門內部，強勁的水壓會過度刺激、甚至傷害直腸的脆弱黏膜，導致發炎或糜爛。許多男性甚至利用水柱的刺激來「幫助排便」，這完全是錯誤用法。醫師建議，使用時務必將水柱調到「最弱」，並且「只清洗外部的皮膚周圍」，才是最安全的使用方式。

