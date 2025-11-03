德黑蘭主要水庫告急 僅剩兩週水量

國營媒體今天警告，由於歷史性乾旱，德黑蘭主要飲用水來源可能在兩週內枯竭。

伊朗官方伊朗通訊社（IRNA）引述德黑蘭水公司負責人帕爾薩（Behzad Parsa）報導，供應德黑蘭水源有5座水庫，其中之一的埃米爾卡比爾水壩（AmirKabir）目前「僅剩1400萬立方公尺的蓄水量，僅達總容量的8%」。

他說，以這樣的水量，埃米爾卡比爾水壩「只能再為德黑蘭供水兩週」。

這座擁有超過1000萬人口的特大城市坐落於艾布士山（ Alborz）南麓，該山脈海拔高達5600公尺，其河川為多座水庫提供水源。

然而，伊朗目前正經歷數十年來最嚴重的乾旱。

帕爾薩指出，一年前埃米爾卡比爾水壩蓄水量曾達8600萬立方公尺，但今年德黑蘭地區幾乎完全沒有降雨。

據伊朗媒體報導，德黑蘭居民每日用水量約為300萬立方公尺。作為節水措施，近幾日已有數個地區暫時切斷供水，而今夏也頻繁出現斷水情況。