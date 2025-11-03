快訊

蓋好6年不賣 北大特區「神秘大樓」要銷售了

對美軍購F-16能否如計畫交付？ 國防部：明年一定有飛機交運

方向盤「10點10分」握法已過時！專家教正確保命駕駛姿勢 開長途不易累

聽新聞
0:00 / 0:00

20歲女與男網友開房…完事後索6倍報酬被拒 報假案稱遭性侵下場慘

聯合新聞網／ 撰文：田中貴
新加坡1名20歲少女和男網友相約發生性行為，卻報案謊稱遭性侵。示意圖／AI生成
新加坡1名20歲少女和男網友相約發生性行為，卻報案謊稱遭性侵。示意圖／AI生成

性交後坐地起價？新加坡1名20歲少女和男網友相約發生性行為，男網友答應完事後支付200新加坡元（約新台幣4,792元），但少女卻開天價，索取相等於6倍的報酬，即1,200新加坡元（約新台幣28,752元），即使男網友將金額改至500新加坡元（約新台幣11,980元），但少女拒絕接受，甚至報警誣衊遭對方性侵，又傳送訊息稱「你完了」。

警員接報到場調查揭發真相，少女反遭控告報假案和騷擾罪名，她並在庭上認罪，法官經審理後，判處被告接受12個月緩刑監視，其間她需要遵守宵禁，以及進行60小時的社區服務等。

男網友付4792元買下「她的時間」

當地媒體於今年10月報導，案發2025年3月18日，20歲女被告林敏蕊（譯音）透過交友平台Sugarbook認識1名男網友，對方表示願意支付200新加坡元（約新台幣4,792元）買下「她的時間」，2人見面後先到酒吧飲酒，再到酒店開房性交。

完事後索取新台幣28,752元

發生關係後，林女要求索取1,200新加坡元（約新台幣28,752元），但男網友拒絕，僅願意支付500新加坡元（約新台幣11,980元）。林女不肯接受，威脅報警聲稱遭到性侵，隨後果然報案聲稱醉酒期間遭到男網友強姦，更發送訊息給對方，內容提及「你完了」。

警員到場查看監視器揭發真相

警員到場查看酒店的監視器紀錄，認為林女口供和事實不符，林女最初仍然堅持自己遭性侵的說法，但之後承認「不甘損失」而說謊，因而被控1項報假案和1項騷擾罪名。女被告在庭上認罪，辯方律師求情表示，被告已經汲取教訓，認為緩刑監視足以懲罰被告。

女被告接受12個月緩刑監視

法官強調，報假案是嚴重罪行，被告的行為對受害人造成嚴重傷害，希望是次事件能讓她警醒，法官要求被告父母上前靠近法官席，叮囑他們協助和引導被告，陪伴和努力幫助她，判處被告接受12個月緩刑監視，其間她遵守宵禁，每晚10時至翌日早上6時需要留在室內，同時進行60小時的社區服務等。被告父母繳付5,000新加坡元（約新台幣11.9萬元）保釋金，以確保被告在緩刑期間表現良好。

延伸閱讀：

印傭控星洲人夫僱主性侵！最少4次口交或性交 案情大逆轉她慘了

2女1男同床睡！她疑遭設局性侵 怒告同床男女 訴訟結果原告慘了

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

史上最大球賽！2026美加墨世界盃還有誰參賽？

球迷關注2026美加墨世界盃能否見到梅西（Lionel Messi）與C羅（Cristiano Ronaldo）兩大超級巨星再戰。

兩人曾是同事…32歲日女疑不甘遭拋棄 偷刀刺殺21歲尼泊爾男友被捕

日本千葉縣船橋市警方近日逮捕了一名32歲女子淺香真美，她涉嫌在一間旅館殺害一名21歲的尼泊爾男子Badal Chhantyal…

20歲女與男網友開房…完事後索6倍報酬被拒 報假案稱遭性侵下場慘

性交後坐地起價？1名20歲少女和男網友相約發生性行為，男網友答應完事後支付新台幣4,792元，但少女卻開天價，索取相…

澳洲最新研究曝光 這歲數以上常聽音樂可降低近40%失智風險

福斯新聞報導，一項新發表於《國際老年精神病學期刊》（International Journal of Geriatric...

大埃及博物館開幕 70天不休眠才能看完 首展圖坦卡門全部文物

歷經20多年建設及多次延宕開幕，全球矚目已久的「大埃及博物館」（Grand Egyptian Museum, GEM）1...

影／習近平也在台下！李在明APEC晚宴「車銀優主持、GD獻唱」全場搶拍

南韓總統李在明周五（10月31日）在慶州一間酒店舉辦晚宴，招待參與亞太經合組織（APEC）峰會的約400位全球領導人和代表。中國國家主席習近平、香港特首李家超出席晚宴。南韓男星車銀優主持了宴會、流行天王G-DRAGON（權志龍）則獻唱歌曲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。