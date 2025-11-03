20歲女與男網友開房…完事後索6倍報酬被拒 報假案稱遭性侵下場慘

性交後坐地起價？新加坡1名20歲少女和男網友相約發生性行為，男網友答應完事後支付200新加坡元（約新台幣4,792元），但少女卻開天價，索取相等於6倍的報酬，即1,200新加坡元（約新台幣28,752元），即使男網友將金額改至500新加坡元（約新台幣11,980元），但少女拒絕接受，甚至報警誣衊遭對方性侵，又傳送訊息稱「你完了」。

警員接報到場調查揭發真相，少女反遭控告報假案和騷擾罪名，她並在庭上認罪，法官經審理後，判處被告接受12個月緩刑監視，其間她需要遵守宵禁，以及進行60小時的社區服務等。

男網友付4792元買下「她的時間」

當地媒體於今年10月報導，案發2025年3月18日，20歲女被告林敏蕊（譯音）透過交友平台Sugarbook認識1名男網友，對方表示願意支付200新加坡元（約新台幣4,792元）買下「她的時間」，2人見面後先到酒吧飲酒，再到酒店開房性交。

完事後索取新台幣28,752元

發生關係後，林女要求索取1,200新加坡元（約新台幣28,752元），但男網友拒絕，僅願意支付500新加坡元（約新台幣11,980元）。林女不肯接受，威脅報警聲稱遭到性侵，隨後果然報案聲稱醉酒期間遭到男網友強姦，更發送訊息給對方，內容提及「你完了」。

警員到場查看監視器揭發真相

警員到場查看酒店的監視器紀錄，認為林女口供和事實不符，林女最初仍然堅持自己遭性侵的說法，但之後承認「不甘損失」而說謊，因而被控1項報假案和1項騷擾罪名。女被告在庭上認罪，辯方律師求情表示，被告已經汲取教訓，認為緩刑監視足以懲罰被告。

女被告接受12個月緩刑監視

法官強調，報假案是嚴重罪行，被告的行為對受害人造成嚴重傷害，希望是次事件能讓她警醒，法官要求被告父母上前靠近法官席，叮囑他們協助和引導被告，陪伴和努力幫助她，判處被告接受12個月緩刑監視，其間她遵守宵禁，每晚10時至翌日早上6時需要留在室內，同時進行60小時的社區服務等。被告父母繳付5,000新加坡元（約新台幣11.9萬元）保釋金，以確保被告在緩刑期間表現良好。

文章授權轉載自《香港01》