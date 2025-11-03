兩人曾是同事…32歲日女疑不甘遭拋棄 偷刀刺殺21歲尼泊爾男友被捕

日本千葉縣船橋市警方近日逮捕了一名32歲女子淺香真美，她涉嫌在一間旅館殺害一名21歲的尼泊爾男子Badal Chhantyal。據朝日電視台報道，警方稱，淺香真美被控於10月5日上午在酒店內用偷來的菜刀刺向受害者胸部致死。受害者是一名日語學校學生，居住在千葉縣習志野市。據受害人的哥哥憶述，弟弟在遇害前已向該女子表示想分手。

報道引述警方指，淺香真美於當日早上8時05分左右撥打110報警，稱一名男子在飯店房間內自殘。救護人員迅速趕到現場，發現男子面朝下躺在床上，當場宣告死亡。

日本媒體就情殺案的報導：

警方表示，死者左胸有一處約16公分深的刀傷，刺穿了心臟和肝臟。

淺香真美其後還因涉嫌於10月3日從一家商店偷竊兩把刀而被捕。警方稱，這兩把刀被用於謀殺。

警方引述淺香真美的話指：「我想和我的男朋友一起死，反正都要死了，我想不如偷刀自殺。但這是個錯誤。」

此後，她一直保持沉默。

淺香真美與受害人曾是同事

據集英社新聞報導，在被捕前不久，淺香真美在千葉縣習志野市的一間貨運倉庫做兼職。她主要上夜班。

一位與淺香真美的女同事透露：「淺香真美的工作是為傳送帶上的貨物進行分類。我記得她負責處理便當盒，並將它們裝進貨運箱。她的時薪超過1100日圓（約新台幣220元）。

據報導，該公司聘用很多年輕的東南亞移民工人。之前也有日本女子因為工作而愛上東南亞男同事並最終結婚的案例。淺香真美並沒有什麼特別之處，給我的印像是她工作安靜穩重。她也從未惹過任何麻煩。 」

據這位女同事透露，淺香真美與Badal Chhantyal曾是同事，並且曾在同一班次工作。

Badal Chhantyal的哥哥表示：「他今年四月開始和淺香真美交往，而我的弟弟（巴達爾）已經從倉庫離職。」

他們的關係似乎進展順利，一開始，他告訴我他找到了一個比我年紀更大的女朋友。Badal Chhantyal曾對哥哥談到，淺香真美她比自己大十歲左右，但看起來很年輕。他還說她個子嬌小。

他們似乎還在八月一起去看了煙火表演，他還把當時的場景拍了影片發到了TikTok上。淺香真美還送了他一雙Nike運動鞋作為生日禮物，他們看起來非常開心。

然而，Badal Chhantyal哥哥憶述10月2日晚上，弟弟告訴我他想分手時哭了。然後，在4日晚上，弟弟表示：「我想最後見你（淺香真美）一面，跟你好好談談。」然後就去找淺香，那是我最後一次見到我弟弟。

