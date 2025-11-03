阿富汗北部6.3強震 USGS發布橙色警報恐釀傷亡
美國地質調查所（USGS）表示，阿富汗於昨天深夜至今天凌晨左右發生規模6.3地震。USGS已發布橙色警報，指可能會有重大傷亡；當地相關單位則尚未通報任何災情。
綜合法新社和路透社報導，USGS指出，這起地震發生在阿富汗北部馬薩里沙利夫巿（Mazar-i-Sharif）附近的庫姆（Kholm），震源深度28公里。
USGS在其「因應全球地震即時評估系統」（PAGER）發布橙色警報，並指出「可能會有重大傷亡，災情可能範圍廣泛」。
當地相關單位已發布緊急聯絡電話，供民眾求助，但尚未立即通報任何傷亡情況。
阿富汗東部今年8月31日剛發生規模6.0的淺層地震，奪走超過2200人性命，是阿富汗近年來死傷最慘重的地震。
阿富汗地震頻繁，尤其是在興都庫什山脈（HinduKush mountain）沿線，也就是歐亞板塊與印度板塊交界的附近地區。
英國地質調查所（British Geological Survey）地震學家巴蒂（Brian Baptie）表示，自1900年以來，阿富汗東北部已發生12起規模7以上的地震。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言