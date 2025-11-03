阿富汗北部6.3強震 USGS發布橙色警報恐釀傷亡

快訊

中央社／ 阿富汗馬薩里沙利夫3日綜合外電報導

美國地質調查所（USGS）表示，阿富汗於昨天深夜至今天凌晨左右發生規模6.3地震。USGS已發布橙色警報，指可能會有重大傷亡；當地相關單位則尚未通報任何災情。

綜合法新社和路透社報導，USGS指出，這起地震發生在阿富汗北部馬薩里沙利夫巿（Mazar-i-Sharif）附近的庫姆（Kholm），震源深度28公里。

USGS在其「因應全球地震即時評估系統」（PAGER）發布橙色警報，並指出「可能會有重大傷亡，災情可能範圍廣泛」。

當地相關單位已發布緊急聯絡電話，供民眾求助，但尚未立即通報任何傷亡情況。

阿富汗東部今年8月31日剛發生規模6.0的淺層地震，奪走超過2200人性命，是阿富汗近年來死傷最慘重的地震。

阿富汗地震頻繁，尤其是在興都庫什山脈（HinduKush mountain）沿線，也就是歐亞板塊與印度板塊交界的附近地區。

英國地質調查所（British Geological Survey）地震學家巴蒂（Brian Baptie）表示，自1900年以來，阿富汗東北部已發生12起規模7以上的地震。

