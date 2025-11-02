大埃及博物館歷經20年建造終開幕 各國政要齊聚慶賀

大埃及博物館歷經20年建造及多次開幕延宕，今晚終於舉行開幕儀式，現場冠蓋雲集，歐洲、非洲及阿拉伯地區等各國政要齊聚慶賀。

路透社報導，埃及總統塞西（Abdel-Fattah El-Sisi）在開幕式上說，博物館的開幕為埃及的現在和未來，譜寫出新的篇章。

大埃及博物館（Grand Egyptian Museum，GEM）距離舉世聞名的吉薩金字塔區（Giza Pyramids）僅約2公里。該館也是世界上收藏古代文物藏品最豐富的博物館之一，其占地總面積高達50萬平方公尺，耗費12億美元（約新台幣370億元），歷時20年建造。

這座博物館於2019年完工後，原本規劃要在2020年舉行開幕典禮；但因爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而無限期延遲。原訂在今年7月3日舉行正式開幕典禮，又因以哈戰爭導致地區緊張局勢升高，再次延遲至11月1日才開幕。

儘管開幕典禮延宕多時，今晚出席盛大開幕式的政要冠蓋雲集，包括德國總統史坦麥爾（Frank-WalterSteinmeier）、荷蘭總理史霍夫（Dick Schoof）、匈牙利總理奧班（Viktor Orban）、巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）、剛果民主共和國總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi），以及阿曼、巴林王儲等。

開幕典禮上，身著華麗法老式服飾的舞者揮舞著發光的寶珠和權杖，包括埃及總統塞西在內的觀眾們聚集在博物館外的巨大螢幕前，觀看螢幕上的著名文化遺址。

埃及流行歌手和一群身著白色盛裝的國際管弦樂團也參與演出，在雷射燈光、煙火和燈光交織出的動態古埃及象形文字襯托之下，夜空璀璨奪目。

埃及總理馬德布利（Mostafa Madbouly）在記者會中表示，「我們都曾夢想這個計畫，也好奇它是否能夠實現」，這座博物館是「擁有超過7000年歷史的埃及獻給全世界的禮物」。