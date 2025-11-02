越南洪災增至35死5失蹤 會安古鎮汪洋一片
越南災害管理當局今天表示，國內中部地區過去一週遭遇創紀錄的豪雨並釀成洪災，迄今已造成35人死亡、5人失蹤。
法新社報導，過去一週以來，越南沿海各省持續遭受暴雨襲擊，災害和堤壩管理當局通報，35名罹難者來自順化市、峴港市及廣治省等地區。
另外，聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）列為世界文化遺產的峴港市會安古鎮被深度齊腰的洪水淹沒，居民只能依靠木船外出。
當地一條主要河流達到60年來的最高水位，而今天依然持續降雨。
越南災害和堤壩管理當局指出，全國超過1萬6500戶房屋被洪水淹沒，逾4萬隻家禽與牲畜遭沖走，還有超過5300公頃的農田被淹。
