喪子父母發起「給天國的信」 法水寺700盞天燈升空

中央社／ 東京2日專電

位於日本群縣澀川市伊香保町的佛光山法水寺昨晚舉行「給天國的信（天國への手紙）」天燈祈願活動，吸引超過1200名民眾參加，場面溫馨感人。這是群馬縣首次舉行大規模放天燈活動，起因於6年前喪子的青木佑太夫妻，希望透過放天燈傳遞對親人的思念與祝福。

活動主題「給天國的信」寓意將心中未能說出的話化作信件，隨天燈升空。

青木佑太在Instagram發起活動表示，他曾參加在熊谷市舉辦、為「悲傷照顧」（Grief Care）而設計的放天燈活動，深感觸動，想把這樣的活動帶到群馬，起因是他痛失愛子的過去。

青木表示，他的兒子3歲罹患白血病、4歲病逝，如今已快6年，「我希望，和我一樣失去重要家人的人，也能擁有一個日子，能給在天國那個最重要的人送上心意」。

法水寺住持滿潤法師致詞表示，「最初聽到主辦人想讓大家將思念藉由天燈來傳達的心願，覺得與佛教慈悲的精神切合，所以由法水寺提供了場地」。

法水寺表示，活動當天適逢法水寺舉辦藥師法會，使祈願儀式更具意義。藥師佛象徵療癒與希望，與活動主題相互呼應，使整場活動更添宗教深度與文化內涵。

儘管前一天仍下著大雨，但活動當天放晴，讓活動得以順利舉辦。白天時段，寺院周邊設置多個由在地業者營運的素食攤位，推廣佛教慈悲與環保理念。入夜後，約700盞天燈升空，現場氣氛莊嚴感人，民眾在山林寧靜中進行祈願，感受心靈的安定與清明。

