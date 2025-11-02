快訊

嘉縣小客車自撞3傷！2歲女童頭頸傷勢嚴重 送醫不治

把台灣看光光的大陸衛星「吉林一號」 來頭曝光

坣娜肺腺癌逝！譚敦慈揭煮菜「4個壞習慣」很傷肺，煎魚的油別再重複用

澳洲最新研究曝光 這歲數以上常聽音樂可降低近40%失智風險

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
莫斯科一處街邊咖啡館10月22日舉辦法國音樂之夜，現場賓客欣賞完精彩演奏後報以熱烈掌聲。美聯社
莫斯科一處街邊咖啡館10月22日舉辦法國音樂之夜，現場賓客欣賞完精彩演奏後報以熱烈掌聲。美聯社

福斯新聞報導，一項新發表於《國際老年精神病學期刊》（International Journal of Geriatric Psychiatry）研究指出，70歲以上長者經常聽音樂可降低近40%罹患失智症風險，演奏樂器也能減少約35%的失智症風險，若雙管齊下則效果更好。

澳洲蒙納許大學一項研究追蹤1萬800名超過70歲長者數年，結果發現，經常聽音樂的長者罹患失智症的風險降低39%，記憶表現也更佳；經常演奏樂器的長者，發展失智症風險降低35%；而同時聽與演奏音樂的長者，對抗認知衰退的保護效果更為顯著。

研究參與者被問及是否「經常」、「偶爾」或「從不」聽音樂或演奏樂器。結果發現，經常從事兩者的人，罹患輕度認知障礙的風險也降低22%，整體認知與對日常事件的回憶表現更佳。

根據世界衛生組織（WHO）資料，全球約有5700萬人罹患失智症。雖然研究結果顯示音樂活動可能有助維持認知功能，但並不代表音樂能直接預防失智。研究團隊指出：「音樂活動可能是維持高齡者認知健康的可行策略，但目前仍無法確定其因果關係。」

這項研究也呼應近年學界趨勢，認為從事有創意、具社交意義與可刺激精神的活動，如從事音樂、閱讀與藝術活動，皆有助延緩腦部退化。

不過，哥本哈根大學老化研究副教授克努森（Morten Scheibye-Knudsen）提醒，雖然目前廣泛鼓勵從事動腦活動，但相關研究尚未定論。他接受BBC節目Science Focus訪問時表示，一般建議要訓練大腦，但實際數據並不一致。

他補充，即使如此，演奏樂器仍有額外好處，「例如增加社交互動，而社交對高齡者來說極為重要」。

失智症 音樂 風險

延伸閱讀

常做交替拍手防失智？神經科醫：努力做3件事比較有用

失智症政策綱領2.0花509億 近3年詐欺案仍增3.79倍

失智後首露面…林芳郁領醫療奉獻獎 賴總統大讚「你最勇敢」

2031年失智人口恐突破49萬 衛福部推「失智症政策綱領3.0」明年上路

相關新聞

澳洲最新研究曝光 這歲數以上常聽音樂可降低近40%失智風險

福斯新聞報導，一項新發表於《國際老年精神病學期刊》（International Journal of Geriatric...

大埃及博物館開幕 70天不休眠才能看完 首展圖坦卡門全部文物

歷經20多年建設及多次延宕開幕，全球矚目已久的「大埃及博物館」（Grand Egyptian Museum, GEM）1...

星期人物／外交家陸克文被川普冷暴力 「中國通」成原罪

澳洲前總理、現任駐美大使陸克文，素以「中國通」著稱，卻在華府的稀土協議談判中陷入微妙處境。曾被視為能在中美之間斡旋的專業外交家，如今卻因立場過於靈活而遭疑「兩面下注」。在新冷戰的張力下，盟友關係被權力與個人情緒重塑，個人化外交正侵蝕專業判斷。陸克文成了地緣競逐的縮影——當理性外交失去空間，誰還能在風暴中心保持中立？

影／習近平也在台下！李在明APEC晚宴「車銀優主持、GD獻唱」全場搶拍

南韓總統李在明周五（10月31日）在慶州一間酒店舉辦晚宴，招待參與亞太經合組織（APEC）峰會的約400位全球領導人和代表。中國國家主席習近平、香港特首李家超出席晚宴。南韓男星車銀優主持了宴會、流行天王G-DRAGON（權志龍）則獻唱歌曲。

致命殺手！德里連7年全球空汙最嚴重首都 15%死亡人口因此喪命

健康指標和評估研究所（IHME）分析指出，印度德里2023年有1萬7188人因細懸浮微粒（PM2.5）超標帶來的相關問題...

全球唯一！馬爾地夫禁止2007年後出生者吸菸 外國遊客也適用

馬爾地夫衛生部宣布，今天起對2007年1月以後出生者實施全面禁菸令，成為全球唯一對特定世代全面禁菸的國家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。