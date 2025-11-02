名古屋主婦命案 丈夫：兇手竟是認識者、對妻感到抱歉

日本名古屋主婦高羽奈美子26年前在自宅遭到殺害，案發公寓在丈夫高羽悟的堅持下持續支付租金，儘量不讓線索消失。如今，嫌疑人終於走進警署自首，而讓高羽沒想到的是，嫌犯竟是他的高中同學，他表示，「想到是我認識的人，覺得對奈美子很抱歉」。

讀賣新聞報導，高羽悟抱持著「在犯人被抓到之前，不想破壞任何線索」的信念，持續支付租金。玄關的地板上至今仍留有已經變成褐色的血痕，牆上的月曆停在1999年11月，也就是案發的月份。

愛知縣警方昨天下午帶殺人嫌疑人到場，對案發現場進行勘驗。

參與勘驗的高羽接受媒體訪問表示，「努力支付房租是值得的。（嫌疑人）是我意想不到的人。因為是我認識的人，覺得對奈美子很抱歉。希望能早日查明真相，讓我能在牌位前向她報告」。

高羽也感謝警方，「刑警非常可靠，向我保證一定會破案。我真的很感謝他們。昨天，朋友一起為我喝酒慶祝，大家都給了我很多溫暖，真的非常感激」。

據知，自行前往警署自首的69歲嫌疑人安福久美子早就在警方調查對象當中。警方今年多次要求她自願提交DNA比對所需的檢體，但都遭到她拒絕。

然而，今年10月開始，她的態度轉為配合。隨後，在比對結果出來的前一天（10月30日），她獨自前往警署自首。檢驗結果也發現，現場血跡的DNA與安福一致，警方在10月31日將她逮捕。

安福久美子是高羽悟的高中同學，根據高羽說法，兩人曾經同屬軟式網球社，他收過安福的告白信，但沒有答應對方交往。

安福被捕後，高羽悟受訪表示，兩人最後一次見面，是案發1年前的社團校友會，只簡單說了幾句話。他表示，據他所知，妻子和安福之間沒有任何往來。

警方正在調查安福究竟如何進入高羽家中。為了此案，日本警方累計投入約10萬名搜查員。去年起，警方重新檢視過去25年內累積的調查資料，並在調查過的5000多人中，挑出數百人重新確認。

高羽奈美子被害後，高羽悟長年來透過派發傳單、接受媒體採訪等方式，呼籲大眾提供相關線索，使得此案持續受到關注。

在安福自首之前，日本放送協會（NHK）已經排定在11月1日晚上播出節目「未解決事件」，以「致逃亡犯：來自遺屬的話」為題，深入報導這起案件。

雖然節目播出前就傳出嫌疑人遭逮捕，NHK昨晚仍照計畫播出節目，在畫面右上角打上字幕「嫌疑人已於10月31日遭到逮捕」，並加入對高羽悟的最新採訪內容。

節目採訪了辦案刑警，重回到保留26年的案發現場。刑警表示，調查過程中發現，案發時桌上放著泡麵，旁邊還有剝過的橘子皮散亂放著。奈美子是很愛乾淨的人，如果知道有訪客，一定會整理房間，因此推測凶嫌的到訪是意料之外。

節目中掀開放在玄關處的保護墊，露出底下保留了26年的血痕，雜亂的血鞋印依舊相當清晰。警方由此判斷兇嫌鞋子尺碼24公分，血型為B型。她可能在與奈美子的打鬥過程中受傷，用手帕或毛巾摀住，還在門口留下血跡。

NHK節目製作組昨天前往高羽悟家中採訪時，他正準備出門參加現場勘驗。他對製作組表示，「結果還沒有完全出來，在那之前都不能放鬆」。

對於安福遭到逮捕，他表示，「之前完全不知道有這個嫌疑人，不過即使有，警察也不會告訴我吧」。

他說，「聽到犯人名字的時候真的很吃驚，竟然是她，早知道我可以自己取她的DNA來檢驗。不過，真的完全沒想到，我以為犯人應該早就逃到（名古屋市）西區以外了，怎麼會住在港區，又是我高中同學，完全沒想到」。