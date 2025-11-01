明華園「散戲」亮相新加坡 台灣歌仔戲感動國際觀眾

快訊

中央社／ 新加坡1日專電

明華園戲劇總團經典劇作「散戲」本週在新加坡濱海藝術中心演出，吸引眾多粉絲到場觀賞。明華園表示，這齣象徵歌仔戲百年興衰與藝人生涯的代表作，以更成熟的姿態踏上新加坡舞台，為海外觀眾呈現台灣戲曲動人篇章。

「散戲」被譽為「最動人的明華園作品」，改編自高中國文課本名篇、鄉土文學作家洪醒夫短篇小說，由傳統戲劇小生孫翠鳳領銜主演，以旋轉舞台貫穿虛實世界，轉動之間切換「玉山歌劇團」的台前台後，希望讓觀眾在歡笑中看見戲夢人生。

製作人陳昭賢為明華園第3代接班人，自幼學習舞蹈，擅長將現代舞蹈語彙融入戲曲身段。自2018年擔任總團製作人，以文學、漫畫、地方傳奇為創作靈感，吸引年輕觀眾走進劇場。

明華園表示，這齣象徵歌仔戲百年興衰與藝人生涯的代表作，以更成熟的姿態踏上新加坡舞台，為海外觀眾呈現台灣戲曲最動人的篇章。

陳昭賢也在臉書「明華園總團-陳昭賢」專頁發文分享，只要燈一亮、鑼一響，團員們就像換了一個人、滿血復活、氣勢全開，「因為那不只是『上台演戲』，那是我們的信仰，演戲是既日常又神聖的事情」。

除了傳統藝術演出，歌手蕭敬騰10月25日在新加坡室內體育館舉辦演唱會，吸引眾多粉絲到場，舞台設計打造「充滿生機」的風格。一名新加坡歌迷告訴中央社，台灣的流行音樂與藝術演出無論是傳統風格還是年輕創作，都別具特色，在東南亞擁有廣大的歌迷、影迷與藝術愛好者。

