影／習近平也在台下！李在明APEC晚宴「車銀優主持、GD獻唱」全場搶拍

南韓總統李在明周五（10月31日）在慶州一間酒店舉辦晚宴，招待參與亞太經合組織（APEC）峰會的約400位全球領導人和代表。中國國家主席習近平、香港特首李家超出席晚宴。南韓男星車銀優主持了宴會、流行天王G-DRAGON（權志龍）則獻唱歌曲。

2025-11-01 21:38