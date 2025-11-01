影／習近平也在台下！李在明APEC晚宴「車銀優主持、GD獻唱」全場搶拍

快訊

香港01／ 撰文：莊勁菲
APEC晚宴活動中，南韓男星車銀優（右）主持了宴會、流行天王G-DRAGON（左）則獻唱歌曲。 歐新社
APEC晚宴活動中，南韓男星車銀優（右）主持了宴會、流行天王G-DRAGON（左）則獻唱歌曲。 歐新社

南韓總統李在明周五（10月31日）在慶州一間酒店舉辦晚宴，招待參與亞太經合組織（APEC）峰會的約400位全球領導人和代表。中國國家主席習近平、香港特首李家超出席晚宴。南韓男星車銀優主持了宴會、流行天王G-DRAGON權志龍）則獻唱歌曲。

李在明在晚宴開始後發表講話，提議為APEC的合作、成功和世界共同的未來乾杯。他隨後與習近平並肩就座，觀賞表演節目。

在晚宴上，香港特別行政區行政長官李家超與印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）進行交談。

晚宴活動中，車銀優擔任主持人，並用韓語、英語發言；權志龍則為賓客獻唱多首歌曲。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

APEC晚宴活動中，車銀優擔任主持人，並用韓語、英語發言。 歐新社
APEC晚宴活動中，車銀優擔任主持人，並用韓語、英語發言。 歐新社

APEC晚宴活動中，權志龍為賓客獻唱多首歌曲。 歐新社
APEC晚宴活動中，權志龍為賓客獻唱多首歌曲。 歐新社

