快訊

未取得研究對象同意 台師大前女足教練周台英博士學位遭撤銷

破萬支持者到場 高雄岡山造勢氣勢驚人…林岱樺一度淚崩吐11字

能否破冰？習高會雙方表情凝重 習近平「1成語開場」暗示中日關係

印度安德拉邦寺廟發生群眾推擠踩踏 至少9人死亡

中央社／ 孟買1日綜合外電報導

印度南部安德拉邦（Andhra Pradesh）邦長納吉爾表示，當地1座印度教寺廟今天因大量人潮湧入而發生推擠踩踏意外，至少造成9人死亡

法新社報導，這起事件發生在斯里卡庫蘭縣（Srikakulam）卡西布加（Kasibugga）的文卡特斯瓦拉寺（Venkateswara Temple），當時現場有大批信眾聚集。

納吉爾（S. Abdul Nazeer）對於這9人罹難表達「深切哀痛」。印度總理莫迪（Narendra Modi）也向罹難者親屬致上慰問，並祈禱傷者能儘快復原。

印度時常在大型集會或宗教節慶時因人群湧入發生致命推擠踩踏事件。9月在坦米爾那都邦（TamilNadu）的1場政治造勢活動才造成至少36人死亡，1月在北部城市普萊雅格拉吉（Prayagraj）的大壺節（Kumbh Mela）活動也至少釀30死。

印度教 死亡 總理

延伸閱讀

影／奪命瞬間曝！印度少年鐵軌拍影片 遭火車高速衝撞身亡

因應歐美制裁措施 印度國營煉油廠停止採購俄油

中歐30日將談稀土、安世爭議 安世嗆荷企想接手注定失敗

應對川普高關稅 中國與東協簽自貿3.0議定書

相關新聞

菲律賓萬聖節不搞鬼！全民掃墓上看百萬人次 氣氛歡樂如嘉年華

世界各國歡度萬聖節，菲律賓民眾則是湧入墓園追思先人，並藉此與親友聯絡情誼，氣氛歡樂。菲律賓總統小馬可仕鼓勵民眾省思如何在...

致命殺手！德里連7年全球空汙最嚴重首都 15%死亡人口因此喪命

健康指標和評估研究所（IHME）分析指出，印度德里2023年有1萬7188人因細懸浮微粒（PM2.5）超標帶來的相關問題...

全球唯一！馬爾地夫禁止2007年後出生者吸菸 外國遊客也適用

馬爾地夫衛生部宣布，今天起對2007年1月以後出生者實施全面禁菸令，成為全球唯一對特定世代全面禁菸的國家

領失業補助被狂踢皮球…她痛批政府「小氣又羞辱」 網反嗆：免費的還抱怨

許多國家為了人民福祉，都有失業救濟金等補助服務，但成效如何因人而異。英國一名女子抱怨政府的福利救濟金小氣又羞辱人，引發熱議。

CNN全球最佳麵包 中國燒餅再入選 與法國長棍齊名

美國有線電視新聞網(CNN)發布「世界上最好吃的50種麵包」榜單，中國燒餅(shaobing)赫然在列，這是燒餅繼繼20...

世界50最佳酒店 香港瑰麗酒店擊敗曼谷 奪世界第1名

繼位於中環的Bar Leone登上「世界50最佳酒吧」全球第1後，位於尖沙咀的香港瑰麗酒店也在最新公布的「世界50最佳酒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。