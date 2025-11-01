印度安德拉邦寺廟發生群眾推擠踩踏 至少9人死亡
印度南部安德拉邦（Andhra Pradesh）邦長納吉爾表示，當地1座印度教寺廟今天因大量人潮湧入而發生推擠踩踏意外，至少造成9人死亡。
法新社報導，這起事件發生在斯里卡庫蘭縣（Srikakulam）卡西布加（Kasibugga）的文卡特斯瓦拉寺（Venkateswara Temple），當時現場有大批信眾聚集。
納吉爾（S. Abdul Nazeer）對於這9人罹難表達「深切哀痛」。印度總理莫迪（Narendra Modi）也向罹難者親屬致上慰問，並祈禱傷者能儘快復原。
印度時常在大型集會或宗教節慶時因人群湧入發生致命推擠踩踏事件。9月在坦米爾那都邦（TamilNadu）的1場政治造勢活動才造成至少36人死亡，1月在北部城市普萊雅格拉吉（Prayagraj）的大壺節（Kumbh Mela）活動也至少釀30死。
