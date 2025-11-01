全球唯一！馬爾地夫禁止2007年後出生者吸菸 外國遊客也適用

快訊

中央社／ 馬爾地夫瑪萊1日綜合外電報導
馬爾地夫衛生部宣布，今天起對2007年1月以後出生者實施全面禁菸令，成為全球唯一對特定世代全面禁菸的國家。示意圖／AI生成
馬爾地夫衛生部宣布，今天起對2007年1月以後出生者實施全面禁菸令，成為全球唯一對特定世代全面禁菸的國家。示意圖／AI生成

馬爾地夫衛生部宣布，今天起對2007年1月以後出生者實施全面禁菸令，成為全球唯一對特定世代全面禁菸的國家。

法新社報導，衛生部說，這項由馬爾地夫總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）今年稍早提出的政策，於11月1日正式生效，相關措施將「保護公共健康，推動無菸世代」。

衛生部還說：「根據新規定，2007年1月1日或之後出生的人不得在馬爾地夫購買、使用或被販售菸草製品。」

「這項禁令涵蓋所有形式的菸草產品，零售商必須在銷售時查驗年齡。」

這項措施也適用於造訪馬爾地夫的旅客。馬爾地夫擁有橫跨赤道約800公里的1191座珊瑚小島，並以高級旅遊業聞名。

衛生部說，目前電子煙及相關產品在馬爾地夫仍全面禁止進口、販售、流通、持有及使用，且不限年齡。

販售菸品給未成年者將面臨5萬馬爾地夫盧菲亞（約合3200美元）罰款，使用電子煙則處以5000盧菲亞（約合320美元）罰金。

英國提出的類似法案仍在立法過程中，而第1個實施世代禁菸令的國家紐西蘭，已在2023年11月廢除這項法律，距離其上路還不到1年。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

馬爾地夫 禁菸 電子煙 未成年

