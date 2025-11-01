快訊

獨／資深歌王自曝脾氣差「喝醉連余天都打」 認了與兒子斷聯10年

控同黨議員在父親告別式「假公祭真作秀」 張維倩：道歉也無法原諒

菲律賓萬聖節不搞鬼！全民掃墓上看百萬人次 氣氛歡樂如嘉年華

中央社／ 馬尼拉1日專電
世界各國歡度萬聖節，菲律賓民眾則是湧入墓園追思先人。 美聯社
世界各國歡度萬聖節，菲律賓民眾則是湧入墓園追思先人。 美聯社

世界各國歡度萬聖節菲律賓民眾則是湧入墓園追思先人，並藉此與親友聯絡情誼，氣氛歡樂。菲律賓總統小馬可仕鼓勵民眾省思如何在有限生命中，為社會作出正面影響。

每年11月1日是「萬聖節」、11月2日則是「萬靈節」，世界各地紀念這兩個日子的方式不同。在菲律賓，民眾以這兩天為返鄉掃墓的日子，緬懷已故親友，並利用機會與家人團聚。

DzBB廣播電台引述警方說法報導，大馬尼拉地區約有160座墓園，粗估清晨6時左右就已有7萬人湧入，人潮料會持續增加，全日上看100萬人次。

大馬尼拉地區約有160座墓園，粗估清晨6時左右就已有7萬人湧入，人潮料會持續增加，全日上看100萬人次。 美聯社
大馬尼拉地區約有160座墓園，粗估清晨6時左右就已有7萬人湧入，人潮料會持續增加，全日上看100萬人次。 美聯社

在馬尼拉南墓園週邊，道路兩側擺滿販賣鮮花、蠟燭和小吃的攤位，也有盲人在街頭獻唱、小販兜售彩色汽球，氣氛歡樂，宛如街頭嘉年華。

墓園裡，一些孩童替人打掃墓地賺取外快；有些家族昨晚即已搭篷過夜，在陪伴先人的同時，也與從各地趕回來的親人唱歌、打牌，維繫感情。

墓園裡，一些孩童替人打掃墓地賺取外快；有些家族昨晚即已搭篷過夜，在陪伴先人的同時，也與從各地趕回來的親人唱歌、打牌，維繫感情。 歐新社
墓園裡，一些孩童替人打掃墓地賺取外快；有些家族昨晚即已搭篷過夜，在陪伴先人的同時，也與從各地趕回來的親人唱歌、打牌，維繫感情。 歐新社

由於過去不時傳出民眾酒醉起衝突的事件，因此近年來警方已禁止民眾帶酒及銳器進入墓園。

菲律賓各地紀念亡人的習俗不同，但通常會在家門口點蠟燭，為亡靈照亮歸途。蠟燭的顏色則具有意涵，白色代表這戶人家過去1年間有人往生，黃色代表逝者已往生2年，辭世3年以上點紅色蠟蠋。

菲律賓各地紀念亡人的習俗不同，但通常會在家門口點蠟燭，為亡靈照亮歸途。 歐新社
菲律賓各地紀念亡人的習俗不同，但通常會在家門口點蠟燭，為亡靈照亮歸途。 歐新社

老一輩民眾相信，夜晚不宜掃地，以免趕走前來探訪的亡靈。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天發表萬聖節訊息，鼓勵民眾透過祈禱與聖人和逝者心靈交融，透過點蠟燭與逝者做精神連結，透過獻花來承諾延續逝者的遺志。

他也提醒民眾，在緬懷先人的同時，應省思自己如何在有限的生命中，為社會留下正面影響。

菲律賓各地的華人也都入境隨俗，會把這兩天視為清明節，攜帶金紙、香及鮮花進入「華僑義山」祭拜先人。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

每年11月1日是「萬聖節」、11月2日則是「萬靈節」。在菲律賓，民眾以這兩天為返鄉掃墓的日子，緬懷已故親友，並利用機會與家人團聚。 歐新社
每年11月1日是「萬聖節」、11月2日則是「萬靈節」。在菲律賓，民眾以這兩天為返鄉掃墓的日子，緬懷已故親友，並利用機會與家人團聚。 歐新社

馬尼拉 菲律賓 墓園 萬聖節 小馬可仕 清明節

延伸閱讀

美菲軍演 菲國寧靜的巴丹群島成美中對抗最前線

高雄內門18.7度 吳德榮：兩波東北季風接力影響 熱帶系統對台影響曝

高市早苗與習近平在APEC同框 面帶微笑氣氛融洽

「東協-中國峰會」登場 菲總統小馬可仕劍指大陸：合作與恫嚇不能並存

相關新聞

影／奪命瞬間曝！印度少年鐵軌拍影片 遭火車高速衝撞身亡

網路世界當道，許多人為了搏取關注，會做一些相當危險的行為，甚至危及性命安全。印度一名少年想拍下自己和火車的同框畫面，結果慘遭撞死。

菲律賓萬聖節不搞鬼！全民掃墓上看百萬人次 氣氛歡樂如嘉年華

世界各國歡度萬聖節，菲律賓民眾則是湧入墓園追思先人，並藉此與親友聯絡情誼，氣氛歡樂。菲律賓總統小馬可仕鼓勵民眾省思如何在...

領失業補助被狂踢皮球…她痛批政府「小氣又羞辱」 網反嗆：免費的還抱怨

許多國家為了人民福祉，都有失業救濟金等補助服務，但成效如何因人而異。英國一名女子抱怨政府的福利救濟金小氣又羞辱人，引發熱議。

CNN全球最佳麵包 中國燒餅再入選 與法國長棍齊名

美國有線電視新聞網(CNN)發布「世界上最好吃的50種麵包」榜單，中國燒餅(shaobing)赫然在列，這是燒餅繼繼20...

世界50最佳酒店 香港瑰麗酒店擊敗曼谷 奪世界第1名

繼位於中環的Bar Leone登上「世界50最佳酒吧」全球第1後，位於尖沙咀的香港瑰麗酒店也在最新公布的「世界50最佳酒...

日本熊害爆不停！黑熊闖公司「反鎖自己5小時」 5員工嚇壞逃難

日本近來熊害頻傳，許多野生熊闖入住宅、學校、超市等人類居住地，造成死傷，今年截至目前，已有12人遭熊襲擊身亡，創下歷史新高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。