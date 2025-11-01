快訊

領失業補助被狂踢皮球…她痛批政府「小氣又羞辱」 網反嗆：免費的還抱怨

聯合新聞網／ 綜合報導
就業示意圖。圖／AI生成

許多國家為了人民福祉，都有失業救濟金等補助服務，但成效如何因人而異。英國一名女子抱怨政府的福利救濟金小氣又羞辱人，引發熱議。

一名女子在TikTok上拍片抱怨英國政府的福利救濟金制度（Universal Credit），先前她失業時，一邊靠著領取救濟補助來支付房租，一邊透過政府的就業指導協助找新工作，但是這期間她非常難受。

原PO表示，在她申請救濟金的這段期間根本就是一場「羞辱儀式（Humiliation Ritual）」，輔導員強制要用視訊通話，不能單純語音通話，讓原PO想在床上擺爛（Bed Rotting）都不行。

除了被迫起床好好打理自己視訊之外，原PO也抱怨救濟金發放非常小氣，一談到錢那些工作人員都一副不情願的樣子，態度也非常差，輔導員竟然叫她自己用ChatGPT寫自我推薦信，讓她相當傻眼，「這就是他們所謂的幫助」。另外原PO明明有上傳自己的履歷，輔導員卻還是一直跳針問她有沒有履歷，而且他們本來應該幫忙媒合就業指導員的，卻一直在踢皮球。

原PO表示自己有繳稅，也都符合申請補助的資格，卻還要忍受這些糟糕的對待和繁複的程序才能領取微薄的救濟金，讓她備感羞辱，慶幸自己現在找到工作，終於可以不用和這些人打交道了。

不少過來人深有感觸，表示自己在申請救濟金時也有同樣難受的體驗，但也有人遇到好的就業指導，對原PO的遭遇感到驚訝與同情；另一派人則大酸原PO得寸進尺，政府有補助就要偷笑了，「政府當然不會白送你錢，到底在抱怨什麼」、「這是免費的錢，你難道還奢望這些錢是打著領結、帶著巧克力送到你家門前嗎」。

@ilhanstiktok

but when you owe them money their quick to send their brown envelopes #UC #benefits #governent #money #poor

♬ original sound - ilhan

領失業補助被狂踢皮球…她痛批政府「小氣又羞辱」 網反嗆：免費的還抱怨

