影／奪命瞬間曝！印度少年鐵軌拍影片 遭火車高速衝撞身亡

網路世界當道，許多人為了搏取關注，會做一些相當危險的行為，甚至危及性命安全。印度一名少年想拍下自己和火車的同框畫面，結果慘遭撞死。

根據《The Indian Witness》報導，10月底一名15歲的少年和母親一起前往神廟參拜，回家時經過一處鐵軌，少年站在鐵軌旁邊想疑似想拍下自己和火車同框的畫面，結果遭到火車高速衝撞死亡。

從影片中可看到，手機先是拍下火車即將靠近的畫面，接著少年站在鐵軌旁邊等待高速駛近的火車，下一秒強勁的風速直接吹落手機，少年的生命也永遠停在這一瞬間。

警方獲報後迅速到場，將少年遺體送至屍檢。當局呼籲應採取更嚴格的保護措施以及民眾教育，加強大眾在危險地點拍攝的風險認知，不要為了追求噱頭讓自己身陷險境。