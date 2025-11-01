聽新聞
0:00 / 0:00
日本熊害爆不停！黑熊闖公司「反鎖自己5小時」 5員工嚇壞逃難
日本近來熊害頻傳，許多野生熊闖入住宅、學校、超市等人類居住地，造成死傷，今年截至目前，已有12人遭熊襲擊身亡，創下歷史新高。
熊害遍布日本各地，根據《新潟放送》報導，新潟縣阿賀也市10月31日上午10時傳出有一頭黑熊闖入一間建築公司倉庫，並將自己反鎖在裡面。直至當日下午15時左右，相關部門出動捕熊，成功使用麻醉槍捕獲並帶離倉庫。事發現場5名員工幸運逃離現場，無人受傷。
對於熊隻襲擊事件頻繁，秋田縣知事28日請求自衛隊協助，防衛大臣小泉進次郎當天宣布，從陸上自衛隊東北方面總監部派遣聯絡員前往秋田縣廳，網友發現這位「聯絡員」的階級章有2顆星，階級為相當於少將的「陸將補」，引起熱議。
日本政府也於30日首次召開相關會議討論對策，官房長官木原稔宣布，將研議讓警察也能使用步槍參與獵捕行動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言