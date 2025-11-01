日本熊害爆不停！黑熊闖公司「反鎖自己5小時」 5員工嚇壞逃難

巴西聖保羅發生1宗幼子弒母事件，1名9歲男童在街上玩耍，不聽37歲母親話拒絕回家，被威脅警告下，男童竟用利刀刺向母親。母親臨死前說出遺言，要求男童做1舉動令聞者心酸。

2025-11-01 08:50