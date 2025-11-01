快訊

日本熊害爆不停！黑熊闖公司「反鎖自己5小時」 5員工嚇壞逃難

聯合新聞網／ 綜合報導
新潟一家建築公司遭熊闖入。圖／擷取自YouTube TeNY新潟一番ニュース
新潟一家建築公司遭熊闖入。圖／擷取自YouTube TeNY新潟一番ニュース

日本近來熊害頻傳，許多野生熊闖入住宅、學校、超市等人類居住地，造成死傷，今年截至目前，已有12人遭熊襲擊身亡，創下歷史新高。

熊害遍布日本各地，根據《新潟放送》報導，新潟縣阿賀也市10月31日上午10時傳出有一頭黑熊闖入一間建築公司倉庫，並將自己反鎖在裡面。直至當日下午15時左右，相關部門出動捕熊，成功使用麻醉槍捕獲並帶離倉庫。事發現場5名員工幸運逃離現場，無人受傷。

對於熊隻襲擊事件頻繁，秋田縣知事28日請求自衛隊協助，防衛大臣小泉進次郎當天宣布，從陸上自衛隊東北方面總監部派遣聯絡員前往秋田縣廳，網友發現這位「聯絡員」的階級章有2顆星，階級為相當於少將的「陸將補」，引起熱議。

日本政府也於30日首次召開相關會議討論對策，官房長官木原稔宣布，將研議讓警察也能使用步槍參與獵捕行動。

