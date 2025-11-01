台巴交流再升溫 巴西代表處舉辦留台校友年度活動

快訊

中央社／ 聖保羅31日專電

巴西代表處於10月29日中午於首都知名餐廳Nativas舉辦「留台校友會及國合之友會年度活動」，吸引政商學界及媒體等各界人士踴躍參與，與會人數逾60人，場面熱絡。

本次活動嘉賓雲集，包括巴西聯邦眾議員桑德森（Ubiratan Sanderson）、前參議員艾梅里亞（AnaAmelia）、巴西前駐台大使季馬瑞斯（FabioGuimaraes）夫人卡法雷多（Shirley FrancoCavalhedo），以及多位參眾議員顧問、助理、政府機關官員與大學教授等，展現台巴交流的廣泛層面。

駐巴西代表廖志賢在致詞中指出，台灣在全球經濟自由度與競爭力排名中表現亮眼，分別位居第4與第6，並強調台灣在晶片與AI伺服器製造領域的領先地位，使其成為全球科技創新的關鍵推手。他也提到，根據Visual Capitalist統計，台灣股市總市值已躍居全球第9，超越德國與韓國。

廖志賢進一步表示，儘管台巴雙邊經貿關係穩固，台灣企業在巴西投資日益活躍，但受限於中國對聯合國第2758號決議的政治操作，巴西政府在深化與台灣實質關係方面仍顯保留。他呼籲巴西採取更具彈性的政策，促進雙方在經濟、科技、教育與文化等領域的交流。

活動中，留台校友會副會長布瑞托（Carlos TimoBrito）感謝台灣政府與國合會提供赴台培訓機會，並由代表處經濟組副組長舒志宏介紹台巴經貿現況，播放台灣商機介紹影片。

此外，UNIEURO大學教授馬加亮斯（Andrea FrancoAmoras Magalhães）也分享參加國合會「智慧醫療AI運用研習班（英語班）」的訪台經驗，獲得與會者熱烈迴響。

整場活動在友好熱絡的氛圍中圓滿落幕，成功凝聚對台灣的向心力，為台巴關係注入新動能。

