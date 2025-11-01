七旬翁性侵14歲表外甥女！揹3罪判關24年、這原因仍需受鞭刑

快訊

香港01／ 撰文／田中貴
馬來西亞一名七旬老翁性侵14歲表外甥女，判關24年、鞭刑5下。示意圖，非當事人。圖／ingimage
馬來西亞一名七旬老翁性侵14歲表外甥女，判關24年、鞭刑5下。示意圖，非當事人。圖／ingimage

成年人理應保護未成年人士，不應為了一已私慾而犯案。馬來西亞1名現车72歲老翁，涉嫌於2019年性侵14歲表外甥女，被控3項性侵罪名，首2項控罪原先被判表證不成立，但控方成功上訴，3項性侵罪先後罪成，累計總刑罰為有期刑期36年和鞭刑5下。被告不服上訴，高等法院允許部份刑期同期執行，換言之，改為入獄24年，而鞭刑次數不變，男被告近日再次上訴，但遭到駁回。

七旬翁被控3項性侵罪

當地媒體於今年10月報導，男被告現年72歲，案發時在油棕園擔任保安員，被指2019年3月和6月在登嘉樓勿述1間住宅內，性侵和妻子表親的14歲女兒，事後被控3項性侵罪。

性罪行案不能豁免鞭刑

被告首2項控罪最初被判表證不成立，經檢察官上訴後，高等法院下令案件發還地庭審理，被告需要出庭自辯。到了2022年10月16日，法官裁定被告第3項控罪罪成，判處監禁12年。

雖然男被告年過50歲，理應可以豁免鞭刑，但由於性罪行案件例外，所以另加打藤3下，2023年6月25日，被告前2項控罪同樣罪成，每項控罪各判有期徒刑12年和打藤1下，總刑罰為有期刑期36年和打藤5下。

改判囚24年 鞭刑次數維持5下

去到2023年8月10日，高等法院維持其第3項控罪的定罪和刑罰，但去到同年12月13日，高等法院有條件批准他針對前2項定罪的上訴，允許其第1項和第3項控罪的刑期同期執行，變成監禁24年和鞭刑5下。

維持原判 即時服刑

男被告再度上訴，以1.5萬令吉（約新台幣11萬元）保釋金和1人的擔保獲准保釋，但上訴庭考慮到據控方證人口供，認為被告的不在場的證明薄弱，原審沒有犯錯，10月7日駁回被告上訴，強制對方立即開始入獄服刑。

文章授權轉載自《香港01》

性侵 鞭刑 未成年 馬來西亞

