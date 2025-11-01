不滿玩耍被叫回家…9歲男童持刀殺母 媽媽遺言超心酸：抱抱我

快訊

香港01／ 撰文／謝茜嘉
巴西一名母親遭兒子刺死，遺言是希望兒子給她最後一個擁抱。擁抱示意圖，非當事人。圖／ingimage
巴西聖保羅發生1宗幼子弒母事件，1名9歲男童在街上玩耍，不聽37歲母親話拒絕回家，被威脅警告下，男童竟用利刀刺向母親。母親臨死前說出遺言，要求男童做1舉動令聞者心酸。

據英國《太陽報》報導，事發於男童繼父家中，當時9歲男童於街上玩耍，37歲母親卡琳（Caline Arruda dos Santos）要求回家，男童拒絕進屋，母親警告若不聽話，會將其行為告訴親戚。

不滿街上玩被叫回家 9歲男童弒母

沒料到男童被激怒，他回家走進廚房，拿走1把利刀藏在衣服袖子裏，當時母親正與19歲兒子站在家門口，片刻後男童走近並用利刀刺向母親腹部。母親被刺傷後對男童說出心酸遺言，「過來，給我最後一個擁抱，因為我活不下去了」。

母親遺言要求給擁抱超心酸

鄰居見狀後，將母親緊急送醫，但在抵達醫院時已宣告死亡。有親戚表示，男童沒意識到自己殺死了母親，「他只是從其他男童口中得知母親已經死了」。

目前警方正調查事件，由於男童未滿12歲，巴西兒童法庭無法對其提出訴訟，男童沒有被帶往警署，正由親戚照顧中。

殺人 母親 死亡 巴西

