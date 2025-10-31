快訊

觀光客變肥羊？台人遊韓頻遇「壞心店員」 他破解手法：比詐騙可惡

楊瓊瓔頻問F-16V交機狀況 卓榮泰突拉高分貝：不應公開討論

西方青少年流行語67難定義 榮登線上熱門字典年度詞彙

中央社／ 華盛頓31日綜合外電報導
「67」這組數字流行語今年在青少年的社群媒體圈引發熱潮。字典示意圖。圖／ingimage
「67」這組數字流行語今年在青少年的社群媒體圈引發熱潮。字典示意圖。圖／ingimage

「67」這組數字流行語今年在青少年的社群媒體圈引發熱潮，讓許多父母跟老師摸不著頭緒，然而其熱門程度，足讓線上字典Dictionary.com將67正式選為2025年度代表詞彙。

法新社報導，然而就連Dictionary.com都承認，他們不是非常確定67的涵義。這組數字在英語應該讀作six-seven，而非sixty-seven。

Dictionary.com本週宣布2025年度代表詞彙時，提到父母「或許在看到這兩個過去無害的數字時，感到一股熟悉的焦躁」。

屬於Alpha世代（Gen Alpha）的孩童與青少年，則可能「因為大人再次對他們難以捉摸的流行語感到困惑，而暗自竊笑」。

根據Dictionary.com，67熱潮的起源可能是美國饒舌歌手Skrilla的歌曲Doot Doot（6 7）所帶動；數名籃球員以及某個男孩在短影音平台TikTok爆紅的影片，更迅速強化67現象。

67一詞今年在學校和社群媒體流行起來，其涵義十分多元，語境、語氣甚至荒謬程度都會決定67在當下的意義。

Dictionary.com指出，或許67最顯著的特色就是它無法定義。67毫無意義、無所不在且無厘頭，換言之，它具備「腦腐」（Brain rot）現象所有的特點。

腦腐現象意指過多的無腦迷因充斥，就像網路垃圾食物一樣，令人懶得動腦、沉迷於無意義的滿足。

Dictionary.com評論，67也可說是長期使用網路下，不斷滑動頁面並消化演算法所餵送內容的最終結果，「在經過這樣大量感官超載的體驗後，我們還剩下什麼？67」。

儘管如此，Dictionary.com強調，67對使用者而言仍具意義，因為它強化了他們之間的連結。新崛起世代進入全球對話場域之際，67顯示出新詞彙能多麼迅速傳遍世界。

67是經過激烈競爭才獲選為2025年度代表詞彙，其手下敗將包含「兄弟寡頭」（broligarchy）、「Z世代凝視」（Gen Z stare），以及指稱美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）及其職業美式足球NFL球星未婚夫凱爾西（Travis Kelce）的「炸藥」表情符號。

社群媒體 美國

延伸閱讀

貝森特：中同意TikTok轉讓協議 川普：中國將買阿拉斯加能源

美財長貝森特：美中最快這時簽署貿易協議 中方已同意TikTok轉讓協議

川習談什麼一次看！川普：滿分10分「有12分」 對中關稅降至47%

坣娜傳病逝享壽59歲 好友季忠平發文哀悼

相關新聞

一件單價破10萬！黃仁勳揪南韓2巨頭嗑炸雞 「老么」全場穿最貴

南韓三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，9月30日晚間現身首爾江南三成洞知名...

全球暖化影響農業 英國轉型種稻非異想天開

受到全球暖化影響，歐洲適合種植稻米的區域更往北方移動，英國也踏上農業轉型的道路，已經有生態學家在英格蘭東部試種水稻

西方青少年流行語67難定義 榮登線上熱門字典年度詞彙

「67」這組數字流行語今年在青少年的社群媒體圈引發熱潮，讓許多父母跟老師摸不著頭緒，然而其熱門程度，足讓線上字典Dict...

憂環境破壞與災害風險 「這個國家」擬對光電場施緊箍咒

日本政府計劃緊縮對大型太陽能發電場的規範，理由是全國各地太陽能發電設施迅速擴張，恐破壞自然景觀與地方生態，而儘管部分地方...

捲入委內瑞拉與美國政治風暴 千里達漁民不敢出海

距委內瑞拉不遠的千里達及托巴哥共和國，近日深陷美國部署軍艦引發的政治風暴中心。當地漁民夾在美國與委內瑞拉之間，擔心一旦情...

哀悼泰國王太后辭世 曼谷市場黑衣熱賣

在熱鬧的曼谷市集，數百家批發商自清晨起便開始販售黑色服裝，其中有不少商家還大幅降價，以悼念泰國已故前王太后詩麗吉（Sir...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。