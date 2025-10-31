快訊

等快10分鐘…板南線列車異常「多站月台擠爆人潮」 北捷回應了

反擊王子！范姜彥豐再發4點聲明 「手握明確證據」：公理終會到來

提前解禁或延長？非洲豬瘟案場仍驗出3處病毒 應變中心給答案

一件單價破10萬！黃仁勳揪南韓2巨頭嗑炸雞 「老么」全場穿最貴

聯合新聞網／ 綜合報導
黃仁勳（右）周四晚上與三星電子會長李在鎔（左）、現代汽車會長鄭義宣在連鎖餐廳「Kkanbu炸雞」共飲啤酒。圖／路透 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
黃仁勳（右）周四晚上與三星電子會長李在鎔（左）、現代汽車會長鄭義宣在連鎖餐廳「Kkanbu炸雞」共飲啤酒。圖／路透 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

南韓三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，9月30日晚間現身首爾江南三成洞知名連鎖店「Kkanbu Chicken」，三位重量級企業領袖舉行晚餐，被韓媒形容為「炸雞啤酒高峰會」。現場湧入大批粉絲與媒體包圍，店外擠得水洩不通。

據悉這頓飯由李在鎔買單，包含隔壁桌餐點共花約180萬韓元（約新台幣3.8萬元）。餐會結束後，三人更親手把炸雞與薯條分送給在場粉絲，黃仁勳還贈出簽名威士忌與AI產品，並幽默表示「為了我們的友誼，與世界的未來」。

據韓媒《Daum》報導，當天李在鎔會長身穿白色長袖T恤、搭配灰藍色麂皮感外套，據悉這款外套出自三星物產旗下時尚品牌「LANSMERE」，為人工麂皮灰色飛行外套，定價約89萬韓元（約新台幣2萬元）。

李在鎔過去也曾多次選穿自家品牌，像去年出訪阿布達比時同樣穿著LANSMERE系列外套；2022年越南出差時則身著Beanpole Golf羽絨背心。這些單品在他出鏡後屢屢秒殺，堪稱「會長帶貨王」。

同場的現代汽車集團會長鄭義宣，則選擇義大利精品品牌Brunello Cucinelli的背心，價位落在約300萬至500萬韓元之間（約新台幣6.4至12萬元），為全場最貴穿搭。至於科技圈人氣最高的黃仁勳，當天則穿著Burberry經典簡約黑T登場，據了解台灣相似的黑色款搭配EKD戰馬騎士圖騰，訂價約14,200元至21,900元不等。

另外，南韓網友驚訝發現，三人中年紀最小的竟是55歲的現代汽車集團會長鄭義宣，接著是57歲的李在鎔，62歲的黃仁勳則是裡面的老大哥，「黃仁勳看起來真年輕」、「鄭義宣竟然是最小的真讓人震驚」、「黃仁勳感覺有在健身運動」、「看來頭髮不能代表一切」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

李在鎔 黃仁勳 南韓 Burberry 義大利

延伸閱讀

豪華郵輪悲劇…8旬嬤花160萬跟團被丟包孤島慘死 女兒心碎怒轟業者

別整晚充手機！日媒揭「3大錯誤充電習慣」電池壽命恐大減

18歲月薪破60萬！她7年後存款全花光「慘背債務」 繳不出信用卡費

訂外送要小心！超噁對話曝顧客地址喊「身材好」 韓女再揭恐怖經歷

相關新聞

一件單價破10萬！黃仁勳揪南韓2巨頭嗑炸雞 「老么」全場穿最貴

南韓三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，9月30日晚間現身首爾江南三成洞知名...

全球暖化影響農業 英國轉型種稻非異想天開

受到全球暖化影響，歐洲適合種植稻米的區域更往北方移動，英國也踏上農業轉型的道路，已經有生態學家在英格蘭東部試種水稻

捲入委內瑞拉與美國政治風暴 千里達漁民不敢出海

距委內瑞拉不遠的千里達及托巴哥共和國，近日深陷美國部署軍艦引發的政治風暴中心。當地漁民夾在美國與委內瑞拉之間，擔心一旦情...

哀悼泰國王太后辭世 曼谷市場黑衣熱賣

在熱鬧的曼谷市集，數百家批發商自清晨起便開始販售黑色服裝，其中有不少商家還大幅降價，以悼念泰國已故前王太后詩麗吉（Sir...

日本打擊高物價第一槍 汽油舊暫定稅率年底廢止

日本朝野6個政黨今天在國會完成協商，每公升25.1日圓的舊汽油稅暫定稅率將於12月31日廢除，針對輕油課徵的每公升17....

3人倒在家中一樓 日本札幌40多歲男性到警署自首：我殺了家人

讀賣新聞報導，日本時間今（31日）近中午一名40多歲男子前往北海道警札幌北署，向警方表示「30分鐘前我殺了3名家人」，警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。