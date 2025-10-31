一件單價破10萬！黃仁勳揪南韓2巨頭嗑炸雞 「老么」全場穿最貴
南韓三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，9月30日晚間現身首爾江南三成洞知名連鎖店「Kkanbu Chicken」，三位重量級企業領袖舉行晚餐，被韓媒形容為「炸雞啤酒高峰會」。現場湧入大批粉絲與媒體包圍，店外擠得水洩不通。
據悉這頓飯由李在鎔買單，包含隔壁桌餐點共花約180萬韓元（約新台幣3.8萬元）。餐會結束後，三人更親手把炸雞與薯條分送給在場粉絲，黃仁勳還贈出簽名威士忌與AI產品，並幽默表示「為了我們的友誼，與世界的未來」。
據韓媒《Daum》報導，當天李在鎔會長身穿白色長袖T恤、搭配灰藍色麂皮感外套，據悉這款外套出自三星物產旗下時尚品牌「LANSMERE」，為人工麂皮灰色飛行外套，定價約89萬韓元（約新台幣2萬元）。
李在鎔過去也曾多次選穿自家品牌，像去年出訪阿布達比時同樣穿著LANSMERE系列外套；2022年越南出差時則身著Beanpole Golf羽絨背心。這些單品在他出鏡後屢屢秒殺，堪稱「會長帶貨王」。
同場的現代汽車集團會長鄭義宣，則選擇義大利精品品牌Brunello Cucinelli的背心，價位落在約300萬至500萬韓元之間（約新台幣6.4至12萬元），為全場最貴穿搭。至於科技圈人氣最高的黃仁勳，當天則穿著Burberry經典簡約黑T登場，據了解台灣相似的黑色款搭配EKD戰馬騎士圖騰，訂價約14,200元至21,900元不等。
另外，南韓網友驚訝發現，三人中年紀最小的竟是55歲的現代汽車集團會長鄭義宣，接著是57歲的李在鎔，62歲的黃仁勳則是裡面的老大哥，「黃仁勳看起來真年輕」、「鄭義宣竟然是最小的真讓人震驚」、「黃仁勳感覺有在健身運動」、「看來頭髮不能代表一切」。
