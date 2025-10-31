全球暖化影響農業 英國轉型種稻非異想天開
受到全球暖化影響，歐洲適合種植稻米的區域更往北方移動，英國也踏上農業轉型的道路，已經有生態學家在英格蘭東部試種水稻。
法新社報導，英國生態暨水文中心（UK Centre forEcology & Hydrology）野外生態學家米楚納斯（Nadine Mitschunas）在英格蘭東部與當地的地主合作，照料著從一小塊水田裡長出的水稻。
米楚納斯表示，在英國種稻「以前從未有過」。
她還說，由於氣候變遷導致氣溫升高，「這並非異想天開，因為似乎行得通」。
隨著英格蘭東部種稻，英格蘭的南部地區也可看到有人栽種檸檬和鷹嘴豆。
氣候變暖與降雨模式的變化，使得提前規劃至關重要，英國研究人員正踏上農業轉型的道路。
米楚納斯主導著一項研究計畫，她在劍橋郡（Cambridgeshire）一處平坦的沼澤地試種新作物。
跟世界其他地區一樣，英國也受到氣候變遷影響，如今必須因應更為頻繁的極端天氣、氣溫攀升以及部分區域土壤缺水。
英國生態暨水文中心最近一項研究顯示，如果氣溫升高攝氏2度，小麥和草莓等常見農作物的生長將於未來幾十年內變得更為困難，若氣溫上升攝氏4度，洋蔥與燕麥等作物會受衝擊。
米楚納斯試種了9種在美國、菲律賓和日本等國常見的稻米品種，其中4種生長狀況不錯，尤其是一種來自哥倫比亞的品種。
她還指出，歐洲適合種稻的氣候帶更往北方移動，並提及荷蘭和德國的成功案例。
米楚納斯也正在測試栽種各式各樣的農作物，例如萵苣、芹菜、南瓜、草莓，甚至還有香料植物。
