哀悼泰國王太后辭世 曼谷市場黑衣熱賣

在熱鬧的曼谷市集，數百家批發商自清晨起便開始販售黑色服裝，其中有不少商家還大幅降價，以悼念泰國已故前王太后詩麗吉（Sirikit）。

法新社報導，小攤上一排排黑色T恤掛在橫幅下，橫幅寫著「黑色上衣40泰銖」，這僅為平常價格200至500泰銖（約6至15美元）的一小部分，吸引源源不絕的顧客上門。

小販塔納喬特（Thanachote Siripadungdech）表示：「我們以這個價格販售，是希望所有泰國人都能穿上黑衣，向王太后致哀。」他在王室宣布前王太后詩麗吉辭世後隨即推出這項優惠。

詩麗吉是現任國王瓦吉拉隆功（MahaVajiralongkorn）的母親，她上週辭世享壽93歲。

泰國王室在國內社會地位極為重要，無論家中、辦公室、公共場所，處處可見王室成員的肖像。

自詩麗吉去世以來，政府宣布官員必須哀悼1年，並呼籲民眾在90天內穿著黑或白等傳統泰國喪服顏色以示哀悼。

商務部也已提醒商家不得哄抬價格，並設立專線受理投訴。

部分購物中心的服飾店及批發商也紛紛將庫存換成黑色或莊重的色彩，嘗試在全國哀傷氛圍中尋求商機。