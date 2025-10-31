日本打擊高物價第一槍 汽油舊暫定稅率年底廢止

日本朝野6個政黨今天在國會完成協商，每公升25.1日圓的舊汽油稅暫定稅率將於12月31日廢除，針對輕油課徵的每公升17.1日圓汽油稅之後也將廢除。這將是新首相高市早苗政權打擊高物價的第一槍。

朝日新聞、日本放送協會（NHK）報導，自民黨、日本維新會、公明黨、立憲民主黨、國民民主黨、共產黨6個政黨今天在國會完成協商，各黨經過黨內程序後，預計下週正式確認共識。在野黨先前已經提出舊暫定稅率廢除法案，將根據協議內容修正，並在臨時國會通過。

舊暫定稅率廢除之後，汽油零售價格若不計算消費稅的影響，每公升預料將比目前便宜15日圓。若零售價為每公升175日圓（約新台幣35元），將下降至約160日圓（約32元）。

作為徹底廢止之前的「銜接」措施，政府將逐步增加目前每公升汽油便宜10日圓的補助金。11月13日起增至15日圓、11月27日起為20日圓，12月11日起增至與舊稅率相同的25.1日圓，並於3週後的12月31日停止補助金，切換至廢除稅率。

輕油也採取相同措施，11月13日起把補助金從10日圓提高至15日圓，11月27日起擴大到17.1日圓，之後於明年4月1日廢除稅率。

廢除暫定稅率後，汽油一年將減少1兆日圓稅收、輕油減少5000億日圓。針對替代財源，6個政黨決定在年底之前檢討歲出改革、法人稅的租稅特別措施、加強對超級富裕層課稅，並以確保道路等基礎建設為前提，以一年左右為目標確保安定財源，並達成共識，在確保財源之前，不輕易仰賴發行國債。

日本的舊暫定稅率是在經濟高度成長期的1974年，為了整備道路的暫時性措施，當初原本預定實施2年，但之後反覆延長，持續了長達半世紀。