颶風美莉莎肆虐加勒比海地區近50死 進逼百慕達

中央社／ 古巴聖地牙哥30日綜合外電報導
颶風美莉莎（Hurricane Melissa）過後，牙買加黑河的鳥瞰圖。 美聯社
颶風美莉莎（Hurricane Melissa）過後，牙買加黑河的鳥瞰圖。 美聯社

官員說，颶風美莉莎（Hurricane Melissa）造成的死亡人數今天攀升至近50人，這場猛烈風暴已重創加勒比海多個海島，並正逼近百慕達。

法新社報導，美國國家颶風中心（NHC）說，巴哈馬的洪水有望逐漸退去，但古巴、牙買加、海地及鄰近的多明尼加共和國高水位可能持續。

根據英國倫敦帝國學院（Imperial College London）的研究，颶風美莉莎是有史以來最強烈的風暴之一，因人為氣候變遷使其發生機率增加4倍之多。

NHC表示，百慕達今天晚間已出現熱帶風暴天氣，該島發布颶風警報，最大持續風速達每小時155公里。

當局呼籲民眾，對這股威力仍強的風暴採取預防措施。

美莉莎以驚人威力橫掃牙買加和古巴，民眾目前正在評估損失，復原之路漫長。

牙買加資訊部長狄克森（Dana Morris Dixon）向當地媒體表示，「颶風美莉莎已確認造成19人死亡」，其中威斯特摩蘭（Westmoreland）教區9人、聖伊麗莎白（Elizabeth）教區8人，兩教區都位於受災嚴重的牙買加島西部。

目前牙買加和古巴的通訊及交通多數中斷，全面損失評估恐需數日才能完成。

在貧困的海地，海地民防機構今天表示，死亡人數已增至30人，另有20人受傷、20人失蹤。

該機構說，已有逾1000戶民宅遭水淹沒，約1萬6000人暫居於避難中心。

