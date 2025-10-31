灑幣人工增雨失敗收場 德里空污仍嚴重

快訊

中央社／ 新德里31日專電

印度德里近期完成3次人工增雨，花費逾1000萬盧比（約新台幣346萬元），但未帶來明顯水氣，計畫失敗之際，當地空污持續惡化，街頭仍是一片霧茫茫。

德里街頭直到今天上午仍是一片霧濛濛，空氣品質指標（Air Quality Index, AQI）衝破350且持續惡化。

印度判斷空污的AQI分為6級，0至50為「佳」、51至100為「滿意」、101至200為「適中」、201至300為「差」、301至400為「極差」、401至500為「嚴重」。

印度中央污染控制委員會（CPCB）的資料顯示，德里首都圈（NCR）的AQI平均值為366，維維克維哈（Vivek Vihar）、阿南德維哈（Anand Vihar）的AQI更是突破400大關，分別達到415、409，已經被列為AQI最糟的「嚴重」等級。

瓦濟爾布爾（Wazirpur）、賈漢吉普里（Jahangirpuri）、阿修克維哈（Ashoke Vihar）AQI分別是399、394、392，隨時會超過400。

在實施人工增雨計畫後，氣象相關部門預測，部分地區會有降雨的情況，但實際降雨量卻是微乎其微。

德里50多年來首次人工增雨計畫以失敗告終，在花了超過1000萬盧比預算後，卻幾乎1滴雨都沒下，執行計畫的團隊表示，空氣中的水分不足，是人工增雨無法成功的原因。

印度斯坦時報 （Hindustan Times）指出，28日人工增雨進行時，雲層中的水分含量約在10%到15%之間，但人工增雨要成功，空氣中需要50%到60%的濕度才行。

德里首次人工增雨於1957年進行，1972年再次嘗試，目的都是為了解決乾旱問題，這次政府再動員，進行人工增雨行動，卻是為了改善空污問題。

針對減少空污，環保人士認為，政府未致力於制訂長期有效的解決方案，「只想走捷徑，試圖解決空污問題」。

今日印度（India Today）指出，德里冬季的空污問題，成因錯綜複雜，包括周遭各邦焚燒農業廢棄物等，都是根深蒂固的因素，需要多管齊下的努力，和長期執行的解決方案。

