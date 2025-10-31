誰還在寄賀年卡？日本銷量連降15年破新低 業者急推「平成救星」挽買氣

日本2026年的「賀年明信片」（年賀狀）於30日正式開賣，名古屋中央郵局一早雖有民眾排隊，但日本郵政正迎來嚴峻挑戰。據「東海TV」報導，近年賀年卡的寄送量每況愈下，自2004年的發行量高峰後已連續15年下滑，加上2024年明信片價格從63日圓（約台幣13元）漲至85日圓（約台幣17元），2025年的發行量更首度跌破10億張大關，銳減至7.5億張。

儘管有死忠支持者一早排隊購買40張，有人表示「喜歡郵票，想珍惜賀年卡的文化」、「我是老派的人，喜歡書寫紙張的感覺。多少寫一下近況，畢竟平時很少連絡」。但街訪顯示，更多民眾選擇斷捨離。受訪者稱：「今年打算不寄了，反正LINE也可以聯絡」。

為減緩人們「不寄賀年卡」的趨勢，業者也絞盡腦汁推出新商品。製造商「Futaba」看準新年喜氣，推出愛知縣人的「暴坊將軍」松平健騎馬系列，呼應馬年的豪華設計。同時，為搶攻「平成懷舊」商機，更鎖定現已成人的「電子雞世代」及其子女，推出可愛繽紛的電子雞卡通人物圖樣系列。連睽違兩年奪冠的「阪神虎」也迅速商品化，試圖挽回買氣。

根據一項針對全國304名20多歲以上男女的調查，仍會寄賀年卡的人僅約3成，高達65%的人選擇不寄。在不寄的人中，近半數改用LINE等軟體問候。民眾坦言，選擇數位拜年的原因是「更方便」、「CP值高」，且「不需要知道對方住址」。儘管數位化已成主流，但喜歡紙本的人，在寄給工作相關對象時，仍有16%會選擇紙本賀年卡。