模擬未來大氣條件　科學家在亞馬遜打造氣候「時光機」

在巴西亞馬遜森林深處，科學家們打造了一座「時光機」，將二氧化碳注入雨林樹冠層，以模擬未來預測的大氣條件，從而評估這個生物群系的適應能力。

路透社報導，這個開放性問題將在下個月由巴西主辦的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）上進行討論。

在亞馬遜最大城市瑪瑙斯（Manaus）附近進行的「亞馬遜開放式空氣二氧化碳增量法」（AmazonFACE）計畫中，6座環狀鋼塔聳立於叢林樹冠之上，每座環圍繞著50到70棵成年樹木。

在基準測試後，科學家將對其中3座環狀設施內的樹木噴灑二氧化碳，濃度將模擬未來數十年的氣候預測，其餘則做為對照樣本。

負責主導這項實驗的巴西亞馬遜國家研究所（INPA）協調員奎沙達（Carlos Quesada）表示：「我們正試圖創造未來的大氣。」這項實驗由巴西亞馬遜國家研究所與坎皮納斯州立大學（UniversidadeEstadual de Campinas）共同執行。

科學家指出，保護像亞馬遜這樣的熱帶雨林，對於抑制氣候變遷最壞的影響至關重要。

這場氣候會議定於11月10日至21日在亞馬遜盆地（Amazon Basin）與大西洋交會的城市貝倫（Belem）舉行，屆時政策制定者將努力應對雨林如何適應暖化的地球與大氣變遷的不確定性。

「開放式空氣二氧化碳增量法」（Free-Air CO2Enrichment, FACE）將讓奎沙達與科學家團隊研究二氧化碳濃度升高對雨林巨木及周遭植物生命的影響。這項計畫獲得巴西聯邦政府和英國支持。

林業工程師卡巴友（Gustavo Carvalho）表示，隨著基準測試的進行，感測器每10分鐘記錄一次森林對變動條件的反應，顯示樹葉如何吸收二氧化碳，同時在應對降雨、風暴和陽光時釋放出氧氣和水蒸氣。

後續的實驗將創造二氧化碳濃度更高的人工微氣候。