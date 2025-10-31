快訊

被封為「最帥展昭」…甄志強離世享年59歲 遺孀證實死訊：痛徹心扉

普發現金一萬前別漏掉這筆 9.2萬人今天刷本子領紅包了

英急發旅遊警告！日政府首開熊禍會議 專家見網路亂象憂雪上加霜

聯合新聞網／ 綜合報導
日本政府召開內閣會議，討論日益嚴重的熊害問題。圖／Ingimage
日本政府召開內閣會議，討論日益嚴重的熊害問題。圖／Ingimage

日本熊出沒傷人的等級，已迫使日本政府在30日首度召開跨部會的「熊對策相關閣僚會議」。根據「FNN」報導，連英國都對旅日國人發出警告。但網路上竟開始流傳AI影片，內容包括女學生擁抱小熊等，引發專家憂心，恐造成民眾嚴重誤解，讓危機雪上加霜。

30日上午，秋田縣由利本莊市一輛行駛中的汽車，險些撞上突然衝出馬路的親子熊群。岩手縣雫石町，一頭黑熊被監視器拍下試圖闖入一間公民館，畫面顯示黑熊朝著自動門猛力衝撞了兩次，導致玻璃劇烈搖晃、門框受損，所幸當時無人在內，第一發現者驚恐表示：「門上有爪痕和血跡，熊真的無所不在。」

據統計，2025年度日本全國遭熊襲擊死亡人數已達12人，創歷史新高。為此，首相官邸30日首度召開閣僚會議，由官房長官木原誠二主持，集合環境省、農水省等8個部會首長，確保公部門獵人人手、准許警察使用來福槍驅除熊隻並緊急訓練相關知識等。政府目標在11月中旬前，推出一整套的「熊被害對策處理方案」。

但在現實危機之外，「數位亂象」也已出現。社群網站上開始流傳AI生成的假影片，像「穿著制服的少女抱著可愛小熊」、「婦人在田裡餵食黑熊」等。儘管影片右下角有AI軟體標誌，仍有人信以為真。

對此，熊生態專家、東京農業大學教授山崎晃司嚴厲警告：「這會讓觀看者有極大的誤解。」他強調，餵食野生動物是「絕對不該做」的行為，當前熊隻「習慣人類」的問題已是事實，這種假影片無疑是在助長此一歪風，恐導致更嚴重的後果。

熊出沒 英國 日本 假訊息 AI

延伸閱讀

住客喊「熱水壺煮麵超快超完美」 日飯店拍片疾呼：絕對不行

髒碗盤直接擺地上！日連鎖餐廳爆衛生堪慮 官方緊急道歉：員工臨時請假

日本新民宿慘遭毒手！住客退房後宛如垃圾屋 老闆心痛：史上最糟

日九州超市霸主登陸東京！「60元豬排飯」搶超商客 靠秘密武器壓低成本

相關新聞

誰還在寄賀年卡？日本銷量連降15年破新低 業者急推「平成救星」挽買氣

日本2026年的「賀年明信片」（年賀狀）於30日正式開賣，名古屋中央郵局一早雖有民眾排隊，但日本郵政正迎來嚴峻挑戰。據「東海TV」報導，近年不再寄送賀年卡的風氣盛行，自2004年的發行量高峰後已連續15年下滑，加上2024年明信片價格從63日圓（約台幣13元）漲至85日圓（約台幣17元），2025年的發行量更首度跌破10億張大關，銳減至7.5億張。

英急發旅遊警告！日政府首開熊禍會議 專家見網路亂象憂雪上加霜

日本熊出沒傷人的等級，已迫使日本政府在30日首度召開跨部會的「熊對策相關閣僚會議」。根據「FNN」報導，連英國都對旅日國人發出警告。但網路上竟開始流傳AI影片，內容包括女學生擁抱小熊等，引發專家憂心，恐造成民眾嚴重誤解，讓危機雪上加霜。

溫柔欺騙…失智者想家出門 「車不會來的公車站」成留人幫手

綜合日媒Gendai Media、CBC放送報導，為了防止失智症長輩走失發生意外，全球的照護機構都在尋求更人性的照顧方式。近年來一種源自德國、「不會有車來的公車站」做法，漸漸擴及日本各地。雖有人質疑這是「欺騙」，但其中卻隱藏深刻溫柔的照護哲學，更在實務上發揮了驚人效果。

批射殺親子熊殘忍…日動保人士喊「別散步就好」 發起拒賣秋田農產反挨轟

日本熊禍延燒，獵殺行動引發的爭議也隨之而起。據「J-CAST NEWS」報導，秋田縣橫手市日前因三頭親子熊闖入市區河岸，威脅小學安全，遭緊急射殺。此舉竟引發一名自稱住在縣內的動保人士反彈，在X平台呼籲發起「不賣運動」，抵制秋田縣的農產品。此言論瞬間引爆網路，秋田縣人會更發起「應援秋田」活動反擊。

3人倒在家中一樓 日本札幌40多歲男性到警署自首：我殺了家人

讀賣新聞報導，日本時間今（31日）近中午一名40多歲男子前往北海道警札幌北署，向警方表示「30分鐘前我殺了3名家人」，警...

颶風美莉莎肆虐加勒比海地區近50死 進逼百慕達

官員說，颶風美莉莎（Hurricane Melissa）造成的死亡人數今天攀升至近50人，這場猛烈風暴已重創加勒比海多個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。