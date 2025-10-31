英急發旅遊警告！日政府首開熊禍會議 專家見網路亂象憂雪上加霜

日本熊出沒傷人的等級，已迫使日本政府在30日首度召開跨部會的「熊對策相關閣僚會議」。根據「FNN」報導，連英國都對旅日國人發出警告。但網路上竟開始流傳AI影片，內容包括女學生擁抱小熊等，引發專家憂心，恐造成民眾嚴重誤解，讓危機雪上加霜。

30日上午，秋田縣由利本莊市一輛行駛中的汽車，險些撞上突然衝出馬路的親子熊群。岩手縣雫石町，一頭黑熊被監視器拍下試圖闖入一間公民館，畫面顯示黑熊朝著自動門猛力衝撞了兩次，導致玻璃劇烈搖晃、門框受損，所幸當時無人在內，第一發現者驚恐表示：「門上有爪痕和血跡，熊真的無所不在。」

據統計，2025年度日本全國遭熊襲擊死亡人數已達12人，創歷史新高。為此，首相官邸30日首度召開閣僚會議，由官房長官木原誠二主持，集合環境省、農水省等8個部會首長，確保公部門獵人人手、准許警察使用來福槍驅除熊隻並緊急訓練相關知識等。政府目標在11月中旬前，推出一整套的「熊被害對策處理方案」。

但在現實危機之外，「數位亂象」也已出現。社群網站上開始流傳AI生成的假影片，像「穿著制服的少女抱著可愛小熊」、「婦人在田裡餵食黑熊」等。儘管影片右下角有AI軟體標誌，仍有人信以為真。

對此，熊生態專家、東京農業大學教授山崎晃司嚴厲警告：「這會讓觀看者有極大的誤解。」他強調，餵食野生動物是「絕對不該做」的行為，當前熊隻「習慣人類」的問題已是事實，這種假影片無疑是在助長此一歪風，恐導致更嚴重的後果。