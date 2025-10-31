批射殺親子熊殘忍…日動保人士喊「別散步就好」 發起拒賣秋田農產反挨轟

日本熊禍延燒，獵殺行動引發的爭議也隨之而起。據「J-CAST NEWS」報導，秋田縣橫手市日前因三頭親子熊闖入市區河岸，威脅小學安全，遭緊急射殺，竟引發一名自稱住在縣內的動保人士反彈，在X平台呼籲發起「不賣運動」，抵制秋田縣的農產品。此言論瞬間引爆網路輿論，秋田縣人會更發起「應援秋田」活動反擊。

這起事件發生在22日，三頭親子熊盤據在橫手川河岸，並進入市區導致附近小學緊急停課，最後遭獵友會射殺，這在秋田縣內尚屬首例。該名動保人士在X上大肆抨擊當局與獵人「太過殘忍」，主張應有替代方案，例如「熊出沒的季節就不要耕作或散步」、「學校改線上課程就好」，甚至質疑秋田縣長請求自衛隊協助的決定，並呼籲「為孩子著想的母親們」團結起來，發起「不賣運動」以示抗議。

該貼文雖已刪除，但早被轉載並引發強烈反彈。絕大多數網友無法苟同，痛批「都已經有人受傷死亡了」、「居民的生命財產應優先」。秋田縣議員宇佐見康人也在X上反擊：「（若要抵制）乾脆連東北地區發的電也別用好了」，暗諷對方的主張缺乏現實考慮。

面對這股抵制歪風，秋田縣人會（Akita Izatan）在X上發起應援，「我們不會輸給那些沒有良心的人。請大家多多支持秋田的特產商店和居酒屋！」此舉獲大量網友按讚支持。J-CAST NEWS試圖聯繫秋田縣自然保護課，但對方表示正疲於處理熊害，無暇受訪。該名動保人士在短暫關閉帳號後重開，辯稱自己指的是「農民自己不賣」，而不是要消費者抵制「不買」，並對言論傷人表示道歉，稱未來將不再發表有關熊的言論。