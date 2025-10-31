日本澀谷與新宿迎萬聖夜 八公像附近再度被封鎖

日本東京澀谷區公所擔憂今晚有大批民眾因萬聖夜湧入當地，恐引發事故或混亂，將要求JR澀谷站附近的店家不要販賣酒類，而知名地標「八公像」周邊再度被封鎖，避免人潮聚集。

日本放送協會（NHK）報導，澀谷區每逢萬聖夜就會聚集大批年經人與外國人，區公所擔憂有人鬧事或發生踩踏事故，過去一段時間對此採取相關對策，並於2023年首度在萬聖夜前後封鎖「八公像」周邊地區。

區公所今天傍晚開始，會與警方在澀谷站周邊實施交通管制，區公所職員也會在路上巡邏，要求民眾不要在街頭喝酒。

另外，JR澀谷站前「八公像」周邊地區也已經被圍起來，以避免人群聚集，而且懸掛著同時寫有日文、英文、中文的告示，內容寫道「禁止喔！萬聖節不得擾民」。

而區公所也使用寫有英文等外文的告示，宣導觀光客不要在街頭喝酒或抽菸，並遵守禮儀。

另外，與澀谷區相鄰的新宿區也不敢大意，新宿區公所同樣擔心有大量民眾湧進轄內的歌舞伎町，因此將根據條例，祭出室外禁酒令，以及要求店家不要販賣酒類。