日本澀谷與新宿迎萬聖夜 八公像附近再度被封鎖

中央社／ 東京31日綜合外電報導

日本東京澀谷區公所擔憂今晚有大批民眾因萬聖夜湧入當地，恐引發事故或混亂，將要求JR澀谷站附近的店家不要販賣酒類，而知名地標「八公像」周邊再度被封鎖，避免人潮聚集。

日本放送協會（NHK）報導，澀谷區每逢萬聖夜就會聚集大批年經人與外國人，區公所擔憂有人鬧事或發生踩踏事故，過去一段時間對此採取相關對策，並於2023年首度在萬聖夜前後封鎖「八公像」周邊地區。

區公所今天傍晚開始，會與警方在澀谷站周邊實施交通管制，區公所職員也會在路上巡邏，要求民眾不要在街頭喝酒。

另外，JR澀谷站前「八公像」周邊地區也已經被圍起來，以避免人群聚集，而且懸掛著同時寫有日文、英文、中文的告示，內容寫道「禁止喔！萬聖節不得擾民」。

而區公所也使用寫有英文等外文的告示，宣導觀光客不要在街頭喝酒或抽菸，並遵守禮儀。

另外，與澀谷區相鄰的新宿區也不敢大意，新宿區公所同樣擔心有大量民眾湧進轄內的歌舞伎町，因此將根據條例，祭出室外禁酒令，以及要求店家不要販賣酒類。

相關新聞

柏林想申辦奧運，卻恰好撞到「納粹奧運」100周年？

2024年法國巴黎在相隔百年後，再度舉辦奧運，巴黎奧運的成功也讓鄰國相當欣羨。根據法國國家統計及經濟研究所估計，這場全球矚目的運動盛會，為法國帶來了0.3%的GDP增長。時任德國總理的蕭茲（Olaf Scholz）在賽事期間走訪巴黎時就曾表示，巴黎奧運激勵了德國申辦奧運的決心。

泰國王太后逝世…議員「穿粉紅衣開會」挨轟 所屬政黨解釋原因

泰國因國王瓦吉拉隆功的母親、王太后詩麗吉（Sirikit）逝世而進入哀悼期，政府機關的公務人員必須著黑衣一年以示尊重。一名聯合力量為國黨黨籍的議員因在國會開會期間身穿粉紅色泰服，遭人拍下並傳上網引發爭議...

別整晚充手機！日媒揭「3大錯誤充電習慣」電池壽命恐大減

智慧型手機已是現代人生活不可或缺的夥伴，但你知道「邊用邊充電」或「整晚插著不拔」可能正在默默縮短電池壽命嗎？根據日媒報導，專家指出，長時間讓手機處於滿電或高溫狀態...

太羨慕巴黎？柏林政府想辦奧運，人民卻不想？

2024年法國巴黎在相隔百年後，再度舉辦奧運，巴黎奧運的成功也讓鄰國相當欣羨。根據法國國家統計及經濟研究所估計，這場全球矚目的運動盛會，為法國帶來了0.3%的GDP增長。時任德國總理的蕭茲（Olaf Scholz）在賽事期間走訪巴黎時就曾表示，巴黎奧運激勵了德國申辦奧運的決心。

奈及利亞諾貝爾文學獎得主：我批評川普「簽證被吊銷了」

諾貝爾文學獎得主沃萊‧索因卡(Wole Soyinka)28日表示，他的美國非移民簽證(non-resident vis...

可愛角色拯救被浪費的便當？日本全家以「淚目貼紙」改變即期品銷售心理

面對即期商品銷售困境，日本FamilyMart以「共感」取代「折價」。由員工觀察消費心理出發，設計出可愛的「淚目貼紙」，讓消費者因「想幫忙減少浪費」而願意購買。2025年起，FamilyMart正式將貼紙素材免費開放，擴大至超市與餐飲業使用，讓減廢成為全民行動。

