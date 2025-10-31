溫柔欺騙…失智者想家出門 「車不會來的公車站」成留人幫手

綜合日媒Gendai Media、CBC放送報導，為了防止失智症長輩走失發生意外，全球的照護機構都在尋求更人性化的照顧方式。近年來一種源自德國、「不會有車來的公車站」做法，漸漸擴及日本各地。雖有人質疑這是「欺騙」，但其中隱藏深刻溫柔的照護哲學，更在實務上發揮了驚人效果。

德國的失智症患者因走失導致失溫死亡的案例時有所聞，許多機構雖設計了隱藏式大門或密碼鎖，但強制約束並非良策，「假公車站」因此應運而生。這種方式雖在倫理上曾引發「干涉」或「欺騙」的爭議，但近年德國照護界的觀點已轉變為「只要對雙方都好，謊言就能被容許」。畢竟，若一味堅持「絕不能騙人」，最後可能只剩「將患者綁在床上」的選項。

日本愛知縣豐橋市的照護機構發現，對70至90歲的長者而言，公車是他們最熟悉、甚至唯一的交通工具。因此特地向豐橋鐵道公司申請了「退休的真實站牌」，安裝在長照中心前。發起人內藤女士強調，執著於「真實性」是一關鍵。「如果是假的，會有眼尖的長輩識破『這不是公車站』，他們就不會停下來等車。」現在豐橋市已設置超過10座，甚至九州、京都也開始仿效。

當患者焦慮不安想「回家」而走出機構時，他們會自然地在熟悉的公車站牌前坐下「等車」。此時，照護人員便能上前關懷：「車好像還沒來，不如先進去喝杯茶等吧？」利用這個緩衝時間，巧妙安撫患者情緒，讓他們忘記「必須回家」的執念。

這種「不會有公車來的公車站牌」，不僅保護了機構內的長者，有時甚至成為社區的安全網。曾有附近走失的社區長者，獨自坐在站牌下休息，被鄰居發現並安全帶回。照護者也認為，這個善意的謊言能讓長者停下腳步、爭取寶貴的時間。在失智症人口漸增的當下，這種兼顧尊嚴與安全的方式，或許是充滿壓力緊繃的照護現場中，最接近雙贏的解答。