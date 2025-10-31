快訊

發文挺林岱樺 卓冠廷道歉：黨發言人失去中立

與粿粿王子「美國同行」被影射 簡廷芮神隱3日打破沉默出聲了

台積電尾盤爆萬張大量下殺！台股翻黑收28,233點 周線仍連5紅

溫柔欺騙…失智者想家出門 「車不會來的公車站」成留人幫手

聯合新聞網／ 綜合報導
長照中心前設置的虛構公車站，有減緩失智症患者焦躁不安的重要功能。情境示意圖。 圖／Ingimage
長照中心前設置的虛構公車站，有減緩失智症患者焦躁不安的重要功能。情境示意圖。 圖／Ingimage

綜合日媒Gendai MediaCBC放送報導，為了防止失智症長輩走失發生意外，全球的照護機構都在尋求更人性化的照顧方式。近年來一種源自德國、「不會有車來的公車站」做法，漸漸擴及日本各地。雖有人質疑這是「欺騙」，但其中隱藏深刻溫柔的照護哲學，更在實務上發揮了驚人效果。

德國的失智症患者因走失導致失溫死亡的案例時有所聞，許多機構雖設計了隱藏式大門或密碼鎖，但強制約束並非良策，「假公車站」因此應運而生。這種方式雖在倫理上曾引發「干涉」或「欺騙」的爭議，但近年德國照護界的觀點已轉變為「只要對雙方都好，謊言就能被容許」。畢竟，若一味堅持「絕不能騙人」，最後可能只剩「將患者綁在床上」的選項。

日本愛知縣豐橋市的照護機構發現，對70至90歲的長者而言，公車是他們最熟悉、甚至唯一的交通工具。因此特地向豐橋鐵道公司申請了「退休的真實站牌」，安裝在長照中心前。發起人內藤女士強調，執著於「真實性」是一關鍵。「如果是假的，會有眼尖的長輩識破『這不是公車站』，他們就不會停下來等車。」現在豐橋市已設置超過10座，甚至九州、京都也開始仿效。

當患者焦慮不安想「回家」而走出機構時，他們會自然地在熟悉的公車站牌前坐下「等車」。此時，照護人員便能上前關懷：「車好像還沒來，不如先進去喝杯茶等吧？」利用這個緩衝時間，巧妙安撫患者情緒，讓他們忘記「必須回家」的執念。

這種「不會有公車來的公車站牌」，不僅保護了機構內的長者，有時甚至成為社區的安全網。曾有附近走失的社區長者，獨自坐在站牌下休息，被鄰居發現並安全帶回。照護者也認為，這個善意的謊言能讓長者停下腳步、爭取寶貴的時間。在失智症人口漸增的當下，這種兼顧尊嚴與安全的方式，或許是充滿壓力緊繃的照護現場中，最接近雙贏的解答。

失智症 公車 德國 日本

延伸閱讀

住客喊「熱水壺煮麵超快超完美」 日飯店拍片疾呼：絕對不行

日本新民宿慘遭毒手！住客退房後宛如垃圾屋 老闆心痛：史上最糟

日九州超市霸主登陸東京！「60元豬排飯」搶超商客 靠秘密武器壓低成本

院子裡的柴犬被熊叼走！仙台飼主難置信受訪 反遭日網友砲轟

相關新聞

溫柔欺騙…失智者想家出門 「車不會來的公車站」成留人幫手

綜合日媒Gendai Media、CBC放送報導，為了防止失智症長輩走失發生意外，全球的照護機構都在尋求更人性的照顧方式。近年來一種源自德國、「不會有車來的公車站」做法，漸漸擴及日本各地。雖有人質疑這是「欺騙」，但其中卻隱藏深刻溫柔的照護哲學，更在實務上發揮了驚人效果。

批射殺親子熊殘忍…日動保人士喊「別散步就好」 發起拒賣秋田農產反挨轟

日本熊禍延燒，獵殺行動引發的爭議也隨之而起。據「J-CAST NEWS」報導，秋田縣橫手市日前因三頭親子熊闖入市區河岸，威脅小學安全，遭緊急射殺。此舉竟引發一名自稱住在縣內的動保人士反彈，在X平台呼籲發起「不賣運動」，抵制秋田縣的農產品。此言論瞬間引爆網路，秋田縣人會更發起「應援秋田」活動反擊。

長榮空姐倒下的警訊！空服員慢性疲勞恐影響乘客和飛安

2025年9月22日，長榮航空一名34歲孫姓空服員抱病執行為期4天航班任務，返台後就醫住院，卻不幸在16天後離世。長榮航空企業工會指控公司經常違反勞動法律，考勤制度致使空服員請假後必須面對「懲罰性班表」、影響考核，因此導致許多空服員身體不舒服，仍不敢請假，勉強上機工作。 2025年9月22日，長榮航空一名34歲孫姓空服員抱病執行為期4天航班任務，返台後就醫住院，卻不幸在16天後離世。長榮航空企業工會指控公司經常違反勞動法律，考勤制度致使空服員請假後必須面對「懲罰性班表」、影響考核，因此導致許多空服員身體不舒服，仍不敢請假，勉強上機工作。

柏林想申辦奧運，卻恰好撞到「納粹奧運」100周年？

2024年法國巴黎在相隔百年後，再度舉辦奧運，巴黎奧運的成功也讓鄰國相當欣羨。根據法國國家統計及經濟研究所估計，這場全球矚目的運動盛會，為法國帶來了0.3%的GDP增長。時任德國總理的蕭茲（Olaf Scholz）在賽事期間走訪巴黎時就曾表示，巴黎奧運激勵了德國申辦奧運的決心。

泰國王太后逝世…議員「穿粉紅衣開會」挨轟 所屬政黨解釋原因

泰國因國王瓦吉拉隆功的母親、王太后詩麗吉（Sirikit）逝世而進入哀悼期，政府機關的公務人員必須著黑衣一年以示尊重。一名聯合力量為國黨黨籍的議員因在國會開會期間身穿粉紅色泰服，遭人拍下並傳上網引發爭議...

別整晚充手機！日媒揭「3大錯誤充電習慣」電池壽命恐大減

智慧型手機已是現代人生活不可或缺的夥伴，但你知道「邊用邊充電」或「整晚插著不拔」可能正在默默縮短電池壽命嗎？根據日媒報導，專家指出，長時間讓手機處於滿電或高溫狀態...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。