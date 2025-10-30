快訊

DJI Neo 2無人機輕巧登場6290元起！新手也能玩 4K畫質全向避障輕鬆跟拍

明起北東降雨「低溫下探19度」 周末恐有熱帶系統發展

獨／三商壽將出嫁…雙方重訊時機惹議 玉山金：嚴守公司治理及保密原則

泰國王太后逝世…議員「穿粉紅衣開會」挨轟 所屬政黨解釋原因

香港01／ 撰文：官祿倡
泰國王太后詩麗吉逝世，泰國全國進入哀悼期。圖／法新社
泰國王太后詩麗吉逝世，泰國全國進入哀悼期。圖／法新社

泰國因國王瓦吉拉隆功的母親、王太后詩麗吉（Sirikit）逝世而進入哀悼期，政府機關的公務人員必須著黑衣一年以示尊重。一名聯合力量為國黨黨籍的議員因在國會開會期間身穿粉紅色泰服，遭人拍下並傳上網引發爭議。其所屬政黨緊急發文解釋，強調涉事議員因航班延誤未趕及換上合適衣著，但席間有換上黑色西裝並重返會議。

綜合泰媒報導，涉事烏汶府議員Somsak Boonprachom在周三召開的會議上，與一眾著黑色西裝參會的議員列席，令他身上的粉紅色服飾變得更為顯眼。

聯合力量為國黨在社交平台發文解釋，稱Somsak原訂當日9時45分搭乘航班由烏汶府搭機飛抵曼谷，但因航班延誤，直到上午11時10分才飛抵機場，並在12時15分出席會議。

貼文指出，Somsak僅在法案表決的短暫時間內穿著粉色上衣進入議會，「因為今日出席人數不足，有流會風險」，而議員需對一些重要法案進行表決，還補充指部份泰國傳媒文章故意營造Somsak未參與默哀、服裝不當的錯誤印象，強調不排除採取法律行動維護名譽。

此外，議程中還應因默哀期而設置有儀式。由於默哀儀式在上午11時08分舉行，Somsak當時還在趕來途中，以致未能參加儀式。

編輯推薦

延伸閱讀：

泰國王太后逝世…從社群頭像到模特兒服飾 Uniqlo神級公關應對

泰國王太后逝世…服喪期需注意「這五件事」 避免觸犯當地文化

文章授權轉載自《香港01》

泰國 議員 粉紅色

相關新聞

別整晚充手機！日媒揭「3大錯誤充電習慣」電池壽命恐大減

智慧型手機已是現代人生活不可或缺的夥伴，但你知道「邊用邊充電」或「整晚插著不拔」可能正在默默縮短電池壽命嗎？根據日媒報導，專家指出，長時間讓手機處於滿電或高溫狀態...

泰國王太后逝世…議員「穿粉紅衣開會」挨轟 所屬政黨解釋原因

泰國因國王瓦吉拉隆功的母親、王太后詩麗吉（Sirikit）逝世而進入哀悼期，政府機關的公務人員必須著黑衣一年以示尊重。一名聯合力量為國黨黨籍的議員因在國會開會期間身穿粉紅色泰服，遭人拍下並傳上網引發爭議...

太羨慕巴黎？柏林政府想辦奧運，人民卻不想？

2024年法國巴黎在相隔百年後，再度舉辦奧運，巴黎奧運的成功也讓鄰國相當欣羨。根據法國國家統計及經濟研究所估計，這場全球矚目的運動盛會，為法國帶來了0.3%的GDP增長。時任德國總理的蕭茲（Olaf Scholz）在賽事期間走訪巴黎時就曾表示，巴黎奧運激勵了德國申辦奧運的決心。

奈及利亞諾貝爾文學獎得主：我批評川普「簽證被吊銷了」

諾貝爾文學獎得主沃萊‧索因卡(Wole Soyinka)28日表示，他的美國非移民簽證(non-resident vis...

可愛角色拯救被浪費的便當？日本全家以「淚目貼紙」改變即期品銷售心理

面對即期商品銷售困境，日本FamilyMart以「共感」取代「折價」。由員工觀察消費心理出發，設計出可愛的「淚目貼紙」，讓消費者因「想幫忙減少浪費」而願意購買。2025年起，FamilyMart正式將貼紙素材免費開放，擴大至超市與餐飲業使用，讓減廢成為全民行動。

世衛：全球氣溫持續升高 每分鐘剝奪一命

全球缺乏因應氣候行動，每年導致數百萬人喪生！全球氣候變遷報告指出，世界對化石燃料的依賴程度大增，再加上未能解決氣候暖化問題，導致氣溫每分鐘上升就有一人死亡。如今，若國家企業持續為化石燃料提供資金，對全球健康的損害將變得更加嚴重。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。