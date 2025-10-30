別整晚充手機！日媒揭「3大錯誤充電習慣」電池壽命恐大減

智慧型手機已是現代人生活不可或缺的夥伴，但你知道「邊用邊充電」或「整晚插著不拔」可能正在默默縮短電池壽命嗎？根據日媒報導，長時間讓手機處於滿電或高溫狀態，不僅加速鋰電池劣化，還可能造成發熱風險，導致手機性能下降甚至安全隱憂。想避免無謂的換機開銷，從今天起學會「正確充電」是維護手機健康的關鍵。

一、手機充電的三大錯誤習慣：長期滿電狀態、滿電後仍插著電、高溫環境

多數人為避免電量告急，習慣一有機會就接上充電線，但長期讓手機處於充電狀態，反而會讓電池加速老化。智慧型手機使用的「鋰離子電池」若長時間維持在高電壓或滿電狀態，內部化學反應會加劇，導致容量逐漸下降。更糟的是，滿電後仍插著電源，手機會持續進行微量放電與再充電循環，過程中產生的熱能，不但傷電池也增加耗電量。若再加上厚重保護殼或放在棉被上充電，熱氣難以散出，恐造成機板損傷或過熱問題。

二、電池劣化＝壽命縮短 錯誤習慣讓手機撐不到兩年

根據業界統計，手機電池平均壽命約為2至3年，但若長期過量充電、邊用邊充或高溫環境使用，可能1年內就明顯衰退。常見徵兆包括電量一下就掉、充飽卻撐不久，甚至突然關機。這是因為老化電池的儲電與放電功能變弱，無法穩定輸出能量。反之，若能養成良好的充電習慣，不少用戶的手機電池壽命可延長至4至5年。因此，「怎麼充」比「充多少」更決定電池命運。

三、延長電池壽命的三個技巧：不充滿電、不充整晚、避免高溫

想讓手機電池活得更久，可記住三大原則。

1、控制充電範圍在20％至80％之間，避免電量見底再充或長期滿格。許多新機型具備「電池保護模式」或「最適化充電」功能，建議開啟設定自動防止過充。 2、別整晚插著電睡覺，長時間滿電不拔會造成熱積聚與老化。可使用具定時功能的插座，讓電源在完成充電後自動斷電。 3、避免充電時處於高溫環境，例如邊玩遊戲、追劇或在床上充電。若機身發熱，可先暫停使用、取下保護殼或利用小風扇、散熱墊輔助降溫。

雖然手機電池可更換，但頻繁更換不僅浪費金錢，也增加電子廢棄物。報導提醒，用戶若能適度控管充電習慣，不僅可減少電池損耗，還能降低能源浪費與安全風險，未來手機技術將持續提升電池效能，但在此之前，「正確充電」仍是延長手機壽命最實用的日常守則。