越南洪災至少釀10死 河流水位創60年最高紀錄

中央社／ 會安30日綜合外電報導

越南當局今天指出，豪雨引發的洪災本週已造成至少10人罹難，鄰近觀光勝地的一條重要河流水位達到60年來最高點。

法新社報導，越南沿海多省自上週末起持續遭豪雨侵襲，24小時內的降雨量達到創紀錄的1700毫米。聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產的會安古鎮也位於這個地區。

越南環境部表示，至少10人罹難，另有8人失蹤。

越南國家氣象局指出，流經峴港並在會安入海的秋盤河（Thu Bon River）一處測量站的水位於昨天深夜「達到5.62公尺，比1964年的歷史紀錄高4公分」。

越南中部5省有12萬8000多戶住家遭淹沒，部分地區水深達3公尺。

法新社記者談到，民眾今天在會安水深及腰的街上艱難前行，許多店家的一樓遭淹沒。

根據環境部，數公里道路本週因洪災和山崩遭到破壞或阻斷，5000多公頃的作物被摧毀，1萬6000多頭牲畜死亡。

氣象預報員說道，峴港和順化市的水位已開始緩慢消退，但今天仍處於「警戒」等級。

在今年前9個月，以暴風雨、洪水跟山崩為主的各種天災已使187人在越南罹難或失蹤。

根據政府數據，相關經濟損失據估總計超過6億1000萬美元。

越南 山崩 豪雨

