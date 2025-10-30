快訊

美股早盤／川習會成果難敵AI支出過高隱憂...標普跌0.3% Meta重挫12%

美財長貝森特：美中最快這時簽署貿易協議 中方已同意TikTok轉讓協議

加拿大法院判原民享土地所有權 屋主恐慌憂連鎖反應

中央社／ 溫哥華30日專電

加拿大省級法院將卑詩省大溫哥華地區一片750公頃的土地權判給原住民，引發150多名房主恐慌，批政府失責。有法律專家擔心此案動搖加拿大所有土地權，未來恐會有更多原住民族提出訴訟。聯邦和省市政府表示將提出上訴。

列治文市政府（City of Richmond）28日晚間舉辦一場說明會，市長馬保定（Malcolm Brodie）和市府法律顧問伊拉奇（Tony Capuccinello Iraci）解釋法庭判決對私人土地所有權的影響。

伊拉奇表示，如果這次原住民考伊琴族（CowichanTribes）聲稱所擁有的土地權最後成立，代表卑詩省200萬個其他屋主的土地權未來都可能受影響。

這宗案件始於2014年，考伊琴族提出訴訟，控告聯邦政府、省市政府等侵權，要求法庭根據歷史證據，承認該部族在列治文市享有一大片土地所有權。該區域位於城市東南方，其中包括一些大型農園豪宅、高爾夫球場、工業和碼頭設施等，占地750公頃，市價總額逾13億加元（約新台幣290億）。

2019年9月起卑詩省法院開始審案，開庭天數高達513天，創加拿大司法最長庭審紀錄。

2025年8月7日法院裁定，當年英國王室授予這些土地的私人產權「不合理地侵犯了」考伊琴族原住民的所有權，需要協商，而加拿大和列治文政府持有的土地所有權「存在缺陷且無效」。

根據當地媒體報導，這是加拿大歷史上首次裁決一大片涉及多個私人「永久產權」（fee-simple）土地歸屬原住民的案例，引發巨大爭議，受直接影響的上百名屋主極度恐慌。

居民擠爆說明會大廳，不少人手上拿著房產文件、神情凝重地希望從政府口中獲得更明確的答案；也有不少人情緒激動，嚴厲抨擊政府失責。

馬特（Kal Matt）稱原住民雖沒有將屋主列為被告，但政府有義務盡早告知爭議，而不是判決書出爐，讓大家啞巴吃黃蓮。「這是我住了50年的房子和土地，我有權捍衛，為什麼不早點告訴我有這個問題？」

列治文是加拿大華人居住密度最高的城市，逾50%居民是華人。

蔡宇和鄧琪兩名華裔屋主分別在2016年和2020年買下所住房宅，他們都說：「感覺被騙了。當時根本不知道原住民已經聲稱這片土地歸他們所有。現在房產價值已一落千丈，就算續約貸款可能都出問題。」

有企業主表示因為土地權有爭議，拿不到銀行貸款，原定的擴大營業計劃都被迫暫停。

考伊琴族則強調他們提訴訟針對的是政府，希望政府能對其做出補償或是交還土地，並非想讓私人土地所有權失效。

卑詩省司法廳長利莎瑪（Niki Sharma）說，法庭需要對土地權有更清晰的指引，也會努力爭取和原住民達成和解。

住在列治文市的台裔移民賴彥宏說，雖然自己的房屋未受此案影響，但「有一就有二，這只是開始，未來可能會有更多原住民提出土地追討，加拿大是英美法系，採判例法，那所有屋主的產權恐都岌岌可危了」。

原住民族 加拿大

延伸閱讀

盜採土石遭罰1千多萬元遲不繳 屏東高樹鄉泰興段土地查封遭拍賣

高雄市原住民人口4萬人 最多原民居住的行政區是鳳山

川普再出手！怒嗆加拿大「敵對行為」 宣布加徵10％關稅引發網路爆議

王祖賢引退20年真相曝！女神被男友家人嫌棄　心碎隱居加拿大

相關新聞

泰國王太后逝世…議員「穿粉紅衣開會」挨轟 所屬政黨解釋原因

泰國因國王瓦吉拉隆功的母親、王太后詩麗吉（Sirikit）逝世而進入哀悼期，政府機關的公務人員必須著黑衣一年以示尊重。一名聯合力量為國黨黨籍的議員因在國會開會期間身穿粉紅色泰服，遭人拍下並傳上網引發爭議...

別整晚充手機！日媒揭「3大錯誤充電習慣」電池壽命恐大減

智慧型手機已是現代人生活不可或缺的夥伴，但你知道「邊用邊充電」或「整晚插著不拔」可能正在默默縮短電池壽命嗎？根據日媒報導，專家指出，長時間讓手機處於滿電或高溫狀態...

太羨慕巴黎？柏林政府想辦奧運，人民卻不想？

2024年法國巴黎在相隔百年後，再度舉辦奧運，巴黎奧運的成功也讓鄰國相當欣羨。根據法國國家統計及經濟研究所估計，這場全球矚目的運動盛會，為法國帶來了0.3%的GDP增長。時任德國總理的蕭茲（Olaf Scholz）在賽事期間走訪巴黎時就曾表示，巴黎奧運激勵了德國申辦奧運的決心。

奈及利亞諾貝爾文學獎得主：我批評川普「簽證被吊銷了」

諾貝爾文學獎得主沃萊‧索因卡(Wole Soyinka)28日表示，他的美國非移民簽證(non-resident vis...

可愛角色拯救被浪費的便當？日本全家以「淚目貼紙」改變即期品銷售心理

面對即期商品銷售困境，日本FamilyMart以「共感」取代「折價」。由員工觀察消費心理出發，設計出可愛的「淚目貼紙」，讓消費者因「想幫忙減少浪費」而願意購買。2025年起，FamilyMart正式將貼紙素材免費開放，擴大至超市與餐飲業使用，讓減廢成為全民行動。

世衛：全球氣溫持續升高 每分鐘剝奪一命

全球缺乏因應氣候行動，每年導致數百萬人喪生！全球氣候變遷報告指出，世界對化石燃料的依賴程度大增，再加上未能解決氣候暖化問題，導致氣溫每分鐘上升就有一人死亡。如今，若國家企業持續為化石燃料提供資金，對全球健康的損害將變得更加嚴重。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。