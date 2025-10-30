快訊

光復救災便當吃掉近億元？網開酸「難怪擋義煮團」 花蓮縣府發聲澄清

黃仁勳會面三星、現代董座 「1原因」指定要在這家連鎖餐廳

民進黨誰出戰？吳怡農表態參選台北市長 明赴黨中央遞交意願表

菲律賓迎掃墓長週末 返鄉潮湧現警方高度戒備

中央社／ 馬尼拉30日專電

菲律賓即將迎接掃墓長週末，不少民眾今天提前返鄉，各地車站與港口人潮湧現，警方已進入高度警戒狀態，並提醒民眾防範扒竊與搶劫事件。

依照傳統，菲律賓人會在每年11月1日「萬聖節」及11月2日「萬靈節」前往墓園掃墓，全菲律賓掃墓人潮估計可能高達逾百萬人。今年這兩天適逢週末，總統府馬拉坎南宮（Malacañang Palace）特別宣布10月31日「萬聖夜」為「特別非工作假日」，方便民眾利用長週末返鄉。

為了避開明天可能出現的交通壅塞與車票難求的情況，不少民眾今天就提前返鄉，各地車站與港口人潮湧現。

在大馬尼拉地區巴賽城（Pasay）一處公車總站，許多旅客提著大小行李排隊候車。售票員向中央社表示，從今天凌晨至中午，客運公司發車班次已是平日的兩倍，預料今晚至明午將是尖峰時段。

菲律賓警察總署（PNP）10月29日即已進入「高度警戒」狀態，直到11月3日。雖然如此，警方澄清，並未監測到任何公共安全威脅。

這段期間，警方將動員逾50萬警力，維護長假期公共安全，特別是在各大墓園、車站、港口和機場等人潮集中場所，軍方、消防局和海岸防衛隊也調動大約1萬6000人支援。

警察總長納爾塔提斯（Jose Nartatez Jr.）今天提醒，掃墓假期間人多混亂，為避免發生扒竊與搶劫，民眾最好不要攜帶大量現金，且手機與貴重物品莫放在後方口袋。

納爾塔提斯表示，長週末期間許多人可能會上網購物或訂票，務必提防網路詐騙，若網上出現令人難以置信的折扣或優惠，那就很可能是陷阱。

他進一步說，為免民眾發生爭執打鬥，墓園內嚴禁酒精飲料、武器、銳器和毒品。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

菲律賓 墓園 馬尼拉

延伸閱讀

移工精進措施 旅宿業可聘中階技術工 首設菲律賓延攬中心

下周估有2個颱風接力形成 粉專指若1路徑注意東北季風共伴

熱帶洋面很活躍 專家指有3系統共存 尤其它是颱風潛力股

好天氣今快閃 吳德榮：放晴偏熱 明起下波東北季風低溫再探1字頭

相關新聞

太羨慕巴黎？柏林政府想辦奧運，人民卻不想？

2024年法國巴黎在相隔百年後，再度舉辦奧運，巴黎奧運的成功也讓鄰國相當欣羨。根據法國國家統計及經濟研究所估計，這場全球矚目的運動盛會，為法國帶來了0.3%的GDP增長。時任德國總理的蕭茲（Olaf Scholz）在賽事期間走訪巴黎時就曾表示，巴黎奧運激勵了德國申辦奧運的決心。

奈及利亞諾貝爾文學獎得主：我批評川普「簽證被吊銷了」

諾貝爾文學獎得主沃萊‧索因卡(Wole Soyinka)28日表示，他的美國非移民簽證(non-resident vis...

可愛角色拯救被浪費的便當？日本全家以「淚目貼紙」改變即期品銷售心理

面對即期商品銷售困境，日本FamilyMart以「共感」取代「折價」。由員工觀察消費心理出發，設計出可愛的「淚目貼紙」，讓消費者因「想幫忙減少浪費」而願意購買。2025年起，FamilyMart正式將貼紙素材免費開放，擴大至超市與餐飲業使用，讓減廢成為全民行動。

世衛：全球氣溫持續升高 每分鐘剝奪一命

全球缺乏因應氣候行動，每年導致數百萬人喪生！全球氣候變遷報告指出，世界對化石燃料的依賴程度大增，再加上未能解決氣候暖化問題，導致氣溫每分鐘上升就有一人死亡。如今，若國家企業持續為化石燃料提供資金，對全球健康的損害將變得更加嚴重。

未經同意即構成性侵！法國通過新法重新定義性暴力

法國國會議員今天通過法案，將「任何未經同意的性行為」定義為性侵

日九州超市霸主登陸東京！「60元豬排飯」搶超商客 靠秘密武器壓低成本

有「九州霸主」之稱、來自福岡的日本大型折扣超市「TRIAL」，正挾著其壓倒性的價格優勢與先進的科技，正式進軍東京。據日媒テレ朝News報導，TRIAL在今年7月斥資約3800億日圓（約台幣764億元）收購連鎖超市「西友」（Seiyu），近日雙方展開聯合促銷，第一槍便是在西友門市引進TRIAL自有商品。原西友的老顧客驚訝地發現，賣場出現了陌生的「TRIAL」標示，包含年銷1200萬份的「炸豬排丼飯」僅售299日圓（含稅，約台幣60元），大手筆使3顆雞蛋製成的「三明治」也只賣199日圓（約台幣40元）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。