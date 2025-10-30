菲律賓迎掃墓長週末 返鄉潮湧現警方高度戒備

菲律賓即將迎接掃墓長週末，不少民眾今天提前返鄉，各地車站與港口人潮湧現，警方已進入高度警戒狀態，並提醒民眾防範扒竊與搶劫事件。

依照傳統，菲律賓人會在每年11月1日「萬聖節」及11月2日「萬靈節」前往墓園掃墓，全菲律賓掃墓人潮估計可能高達逾百萬人。今年這兩天適逢週末，總統府馬拉坎南宮（Malacañang Palace）特別宣布10月31日「萬聖夜」為「特別非工作假日」，方便民眾利用長週末返鄉。

為了避開明天可能出現的交通壅塞與車票難求的情況，不少民眾今天就提前返鄉，各地車站與港口人潮湧現。

在大馬尼拉地區巴賽城（Pasay）一處公車總站，許多旅客提著大小行李排隊候車。售票員向中央社表示，從今天凌晨至中午，客運公司發車班次已是平日的兩倍，預料今晚至明午將是尖峰時段。

菲律賓警察總署（PNP）10月29日即已進入「高度警戒」狀態，直到11月3日。雖然如此，警方澄清，並未監測到任何公共安全威脅。

這段期間，警方將動員逾50萬警力，維護長假期公共安全，特別是在各大墓園、車站、港口和機場等人潮集中場所，軍方、消防局和海岸防衛隊也調動大約1萬6000人支援。

警察總長納爾塔提斯（Jose Nartatez Jr.）今天提醒，掃墓假期間人多混亂，為避免發生扒竊與搶劫，民眾最好不要攜帶大量現金，且手機與貴重物品莫放在後方口袋。

納爾塔提斯表示，長週末期間許多人可能會上網購物或訂票，務必提防網路詐騙，若網上出現令人難以置信的折扣或優惠，那就很可能是陷阱。

他進一步說，為免民眾發生爭執打鬥，墓園內嚴禁酒精飲料、武器、銳器和毒品。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885